Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 24-25 жовтня

У Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України завершує роботу виставка, присвячена одному з провідних українських сценографів ХХ ст. Анатолю Петрицькому

Цими вихідними столиця пропонує киянам та гостям міста насичену культурну програму на будь-який смак. Зокрема, на міських театральних сценах чекають на глядачів авантюрний мюзикл «Тигролови» у Театрі «Золоті ворота» та детективна комедія «Троє закоханих, не рахуючи тіла» у Фрідом Холі, шанувальникам музики пропонується сольний концерт Арсена Мірзояна та бароково-джазовий проєкт Back to Bach, а Київська картинна галерея запрошує на персональну виставку Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень».

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 24-25 жовтня.

Зміст

Концерти

Триб’ют Майкла Джексона у виконання гурту reFunktion

Уперше на сцені Соломʼянської Броварні відбудеться масштабне шоу, присвячене творчості легендарного Короля попмузики, чиї пісні об'єднують покоління та змушують танцювати весь світ.

Живий звук у двох концертних сетах – від запальних танцювальних хітів, фанку та поп-ритмів до потужних рокових композицій і проникливих балад. У виконанні гурту reFunktion лунатимуть культові Billie Jean, Smooth Criminal, Black or White, They Don’t Care About Us, Dirty Diana, You Are Not Alone та інші хіти.

Коли: 24 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Солом'янська броварня, площа Солом'янська, 2Б.

Концерт Арсена Мірзояна

24 жовтня 2026 року в столичному Osocor Residence відбудеться великий сольний концерт співака та музиканта Арсена Мірзояна.

Упродовж вечора Арсен Мірзоян виконає свої відомі хіти, серед яких: «Вінні-Пух», «Капронові банти», «Ніч», «Паперовий сніг», «Італійська сім'я».

Коли: 24 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Виставки

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна, яка відкриває простір для переосмислення класичного мистецтва в контексті сучасності.

Виставковий проєкт «Театр мінливих значень» – мистецьке дійство, співтворцями якого стають час і самі відвідувачі. Тут постають образи, які ми вже зустрічали в живописі минулих століть, у театральних виставах чи на сторінках книжок. Мандруючи крізь епохи, вони зберігають свої імена, історії та впізнавані риси, поступово закріплюючись у колективній культурній пам’яті. Проте нині ці давні образи виходять за межі звичних сюжетів і стають способом говорити про сучасність.

У живописі Євгенія Щукіна персонажі не обмежуються відведеними їм ролями. «Художника цікавить, що привело їх до зображеного моменту, що вони переживають і куди прямують. Звертаючись до біблійних і міфологічних сюжетів, класичних символів та алегорій, він осмислює любов, страждання, віру, людський вибір і плин життя», – зазначають куратори виставки.

У цьому живописному дійстві людське тіло має власну драматургію. Через рух, позу, напруження м’язів і найменші жести митець розкриває внутрішній світ своїх персонажів, передаючи ніжність, тривогу, близькість і вразливість. Музичні мотиви стають продовженням цієї пластичної мови. Подекуди фігури та інструменти зливаються в єдину форму, де вигини тіл продовжуються у вигинах інструментів. Ця увага до пластики простежується і в самій фактурі живопису: нашарування фарби та рельєфні мазки надають зображенню майже скульптурного об’єму.

Присутність теми війни відчувається у зміні значень звичних символів. Квітка може нагадувати про втрату та прощання, а терновий вінець стає уособленням страждання цілого народу. У живописі Євгенія Щукіна особисті трагедії переплітаються зі спільним історичним досвідом, у якому пам’ять про тих, кого вже немає, втрата дому та усвідомлення крихкості життя набувають особливої гостроти.

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: 16 вересня – 7 грудня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Дмитро Нагурний. Віддзеркалення»

До 80-річчя від дня народження Дмитра Нагурного відкрили виставку в галереї «Ню Арт». Ретроспектива охоплює понад 50 років творчості живописця, графіка та монументаліста – від ранніх студентських робіт 1960-х до пізніх творів 2010-х.

Експозиція демонструє різноманіття технік і жанрів митця. Серед них – олійний і акриловий живопис, енкаустика й темпера, графічні начерки кульковою ручкою та тушшю, фотоколажі та плакатна графіка. Є, зокрема, роботи, які осмислюють Чорнобильську катастрофу, київські та мандрівні пейзажі, сакральні й міфологічні образи тощо.

Ця виставка дає змогу побачити повну палітру художньої спадщини майстра, чий творчий пошук єднав класичні традиції, авангард і глибоке філософське осмислення буття, – говорять у галереї.

Коли: з 9 жовтня до 14 листопада.

Місце проведення: Галерея «Ню Арт», вул. Михайла Грушевського, 28/2

Виставка «Анатоль Петрицький: Перевідкриття»

Виставка присвячена Анатолю Петрицькому – представнику українського авангарду й одному з провідних українських сценографів ХХ століття. Його творчість зазвичай розглядають фрагментарно: окремо станковий живопис, сценографію, портрети діячів культури та дизайнерські експерименти. Експозиція пропонує побачити ці напрями разом, адже в усіх жанрах Петрицького є перформативність.

Сучасний український візуальний стиль зазвичай пов'язують з Георгієм Нарбутом і Василем Кричевським. Проте пошуки форми й образу тривали й пізніше, і Петрицький був одним з тих, хто їх продовжували. У 1920-1930-х роках він, як і інші митці його покоління, працював в умовах дедалі жорсткішої радянської культурної політики.

Його роботи нерідко зводять до яскравих кольорів і етнографічних мотивів, тобто до так званої шароварщини. Виставка показує, що це спрощення: авторське послання в його творах варто шукати на маргінесах, а не в декоративному центрі.

В експозиції представлені оригінальні ескізи костюмів і декорацій, частина яких не експонувалася понад 50 років. Окремо показані авангардні костюми для вистав 1920-х років: це реальні сценічні об'єкти, які дають уявлення про експерименти художника з формою та простором. Також музей виставляє рідкісні кадри зі скляних негативів, що допомагають відтворити театральний контекст його робіт.

Коли: до 25 жовтня, вівторок – неділя з 11:00 до 19:00.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9.

Музичні та літературні вечори

Музика зі Stranger Things наживо у світлі свічок

Меломанів та прихильників кінокультури чекає особливий вечір: культові саундтреки із серіалу Stranger Things лунатимуть уживу в неймовірній атмосфері.

Музичний всесвіт популярного серіалу розкриється по-новому завдяки живій акустиці та теплому сяйву сотень свічок, створюючи магічний, емоційний і проникливий вечір.

Легендарні мелодії виконає струнний квартет Black Tie, занурюючи слухачів у таємничу й ностальгічну естетику видобутих звуків.

Коли: 24 жовтня, 17:00 та 19:00.

Місце проведення: Будинок Актора. вул. Ярославів Вал, 7.

Концерт Back to Bach у Кірсі Святої Катерини

У самому серці Києва, в атмосферному акустичному залі старовинної Кірхи Святої Катерини, відбудеться музичний вечір Back to Bach («Повернення до Баха»), де безсмертні твори бароко перетнуться із сучасними джазовими та блюзовими аранжуваннями.

Глядачі почують шедеври Й. С. Баха (Fugue in G minor, арію з Goldberg Variations, Toccata in F-dur, Badinerie), а також тематичні твори та аранжування А. Темплтона («Бах іде по місту»), Р. Ді Маріно (Bach & Blues) та Е. Вілла-Лобоса (Bachiana № 5).

Виконавці: Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України у складі: Юрій Василевич (сопрано), Михайло Мимрик (альт), Станіслав Нідзельський (тенор) та Роман Фотуйма (баритон).

Коли: 24 жовтня, 15:00.

Місце проведення: Кірха Святої Катерини, вул. Лютеранська, 22.

Театри

Вистава «Тигролови»

Киян та гостей міста запрошують на оригінальну театральну подію за мотивами відомого роману Івана Багряного. В основі дійства – давня легенда про щастя та сміливих тигроловів, яку глядачам переказує загадкова дівчина в масці японського театру Но.

Оповідачка виникає нізвідки й розгортає історію інженера Григорія Многогрішного та дикої й нестримної Наталки крізь призму музики, автентичного народного співу й струнних мотивів. У цій постановці японські театральні традиції химерно переплітаються з українською тайгою, де втеча, кохання та прагнення свободи звучать без слів.

Коли: 24 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», м. Київ, вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Чорний дрізд»

Шанувальникам глибоких і провокаційних історій варто звернути увагу на виставу «Чорний дрізд» – драматичну зустріч чоловіка та жінки, чиї долі назавжди переплетені минулим.

Уна була переконана, що давно поховала в пам'яті історію п'ятнадцятирічної давнини – історію, яка колись здавалася раєм, але залишила по собі пекучий біль. Проте раптова поява минулого руйнує її непохитність. Це гостра й відверта розмова двох людей, яких міцно зв'язують пристрасть, спокуса, травма та відчуття провини.

Актори: Анастасія Пустовіт, Анастасія Король, Сергій Кияшко, Сергій Петько.

Коли: 24 жовтня, 14:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Комедійна вистава «Троє закоханих, не рахуючи тіла»

Майданчик Freedom Hall пропонує вибухову суміш комедії, детективу та суцільної театральної гри у виставі «Троє закоханих, не рахуючи тіла». Посеред емоційного безладу, ревнощів та пристрасних освідчень у квартирі художника несподівано з'являється... тіло. Звичайний любовний трикутник миттєво перетворюється на химерну головоломку, де кожна нова сцена змушує сумніватися у власних здогадках. Герої легко руйнують межу між сценою та глядацькою залою, а детективна інтрига тримає в напрузі до останніх хвилин.

Творча команда:

Акторський склад:

Олексій Нагрудний – у ролі Антона, екстравагантного художника;

Алла Мартинюк – харизматична акторка театру й кіно, волонтерка;

Ігор Портянко – заслужений артист України, майстер гострого комедійного жанру;

Назар Грабар – актор, танцюрист, який вражає пластикою та харизмою.

Коли: 24 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Freedom Hall (Фрідом Хол), вул. Кирилівська, 134.

Вистава «За зачиненими дверима»

На сцені «Під дахом» відбудеться одна з найочікуваніших вистав сезону – трагіфарс за п’єсою французького письменника та філософа Жана-Поля Сартра «За зачиненими дверима».

Троє героїв із діаметрально протилежними характерами та минулим, сповненим резонансних учинків, опиняються в замкненому містичному просторі. Намагаючись утекти від власних спогадів, вони поступово усвідомлюють весь жах свого існування та намагаються знайти відповідь на питання: чи є вихід із цього пекельного стану?

Акторський склад: Валерій Гайфуллін (Жозеф Гарсен), Марія Агапітова (Інес Серано), Дар'я Каташинська (Естель Ріго).

Коли: 25 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.