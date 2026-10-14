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Масована атака на Київ: загинуло три людини, є багато постраждалих (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масована атака на Київ: загинуло три людини, є багато постраждалих (оновлено)
Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі загинула одна людина

У ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. Унаслідок цього загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загинула одна людина. Атака балістикою на столицю триває. Перебувайте в укриттях!», – наголосив мер.

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Кличко додав, що в Дарницькому районі столиці внаслідок ранкової атаки ворога є постраждалий. Медики його госпіталізували.

Оновлено станом на 07:09

За даними ДСНС, три людини загинули внаслідок російського обстрілу, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці.

Зокрема, на місці ворожого удару по багатоповерхівці у Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 кв. м. Кількість постраждалих збільшується, люди продовжують звертатися по допомогу. Виявлені тіла двох загиблих людей.

Масована атака на Київ: загинуло три людини, є багато постраждалих (оновлено) фото 2

Вдалося врятувати 16 мешканців будинку. 21 людина постраждала, з них одна дитина. Тривають аварійно-рятувальні. На місці події працюють психологи Головного управління, які вже надали допомогу 110 людям.

За іншою адресою у Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа у недіючій будівлі. Загоряння газону на стадіоні у Дарницькому районі вогнеборці ліквідували.

Також у Шевченківському районі внаслідок влучання в одноповерхову недіючу будівлю сталося незначне загоряння. Пожежу оперативно ліквідували.

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У Голосіївському районі є влучання в нежитлову будівлю. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло. 

До слова, пізно ввечері 13 жовтня Зеленський заявив, що партнери знову не попередили Україну про пуски балістичних ракет – це вже не перший подібний випадок. Він нагадав, що Україна підтримала припинення ударів по енергетиці. Натомість Росія, за його словами, не вважає за потрібне дотримуватися того, про що заявив президент США, і знову обирає мішенню електростанцію та життя українців.

Як повідомлялося, унаслідок нічної російської атаки тимчасово призупинено рух електротранспорту у двох районах Києва.

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Теги: Київ війна

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