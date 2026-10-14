Масована атака на Київ: загинуло три людини, є багато постраждалих (оновлено)

У Голосіївському районі загинула одна людина

У ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. Унаслідок цього загинули люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загинула одна людина. Атака балістикою на столицю триває. Перебувайте в укриттях!», – наголосив мер.

Кличко додав, що в Дарницькому районі столиці внаслідок ранкової атаки ворога є постраждалий. Медики його госпіталізували.

Оновлено станом на 07:09

За даними ДСНС, три людини загинули внаслідок російського обстрілу, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці.

Зокрема, на місці ворожого удару по багатоповерхівці у Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 кв. м. Кількість постраждалих збільшується, люди продовжують звертатися по допомогу. Виявлені тіла двох загиблих людей.

Вдалося врятувати 16 мешканців будинку. 21 людина постраждала, з них одна дитина. Тривають аварійно-рятувальні. На місці події працюють психологи Головного управління, які вже надали допомогу 110 людям.

За іншою адресою у Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа у недіючій будівлі. Загоряння газону на стадіоні у Дарницькому районі вогнеборці ліквідували.

Також у Шевченківському районі внаслідок влучання в одноповерхову недіючу будівлю сталося незначне загоряння. Пожежу оперативно ліквідували.

У Голосіївському районі є влучання в нежитлову будівлю. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло.

До слова, пізно ввечері 13 жовтня Зеленський заявив, що партнери знову не попередили Україну про пуски балістичних ракет – це вже не перший подібний випадок. Він нагадав, що Україна підтримала припинення ударів по енергетиці. Натомість Росія, за його словами, не вважає за потрібне дотримуватися того, про що заявив президент США, і знову обирає мішенню електростанцію та життя українців.

Як повідомлялося, унаслідок нічної російської атаки тимчасово призупинено рух електротранспорту у двох районах Києва.