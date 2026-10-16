Водопостачання у правобережній частині Києва повністю відновлено

Увечері15 жовтня тиск води було знижено у чотирьох районах столиці

Тиск у мережі повернувся до норми після зниження через російську атаку на енергооб'єкт

У Києві відновили водопостачання в правобережній частині міста. Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує «Главком»

«Тиск відповідає нормативним показникам», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері15 жовтня у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах знизився тиск води.

В Міненерго інформували, що внаслідок російської атаки на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електропостачання.

Раніше повідомлялося, шо 15 жовтня до столичних будинків, які розташовані у зоні обслуговування ТОВ «Єврореконструкція» (ТЕЦ-4) тимчасово припинять подачу гарячої води до житлових будинків.