Водопостачання у правобережній частині Києва повністю відновлено
Тиск у мережі повернувся до норми після зниження через російську атаку на енергооб'єкт
У Києві відновили водопостачання в правобережній частині міста. Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує «Главком»
«Тиск відповідає нормативним показникам», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, увечері15 жовтня у Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах знизився тиск води.
В Міненерго інформували, що внаслідок російської атаки на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електропостачання.
Раніше повідомлялося, шо 15 жовтня до столичних будинків, які розташовані у зоні обслуговування ТОВ «Єврореконструкція» (ТЕЦ-4) тимчасово припинять подачу гарячої води до житлових будинків.
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