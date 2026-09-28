Удар по «Інкому» у Києві: Флеш пояснив, як росіяни зняли атаку на відео

Противник атакував офіс «Інком» ракетою «Герань-5», а паралельно до Києва влетів реактивний «Шахед», який міг провести відеозйомку атаки

Відео передавалося в реальному часі

Стало відомо, яким чином російським окупантам вдалось зняти на відео власний удар по бізнес-центру «Інком» у Києві. Жодних секретних технологій чи агентів у цьому не було – розгадка виявилась значно простішою. Про це повідомляється у Telegram-каналі радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Флеша Бескрестнова, інформує «Главком».

«Скажу відразу - жодних секретних супутників, жодних FPV з «Шахеда», жодних агентів РФ, жодних загадкових БПЛА», – написав Бескрестнов.

За словами радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони, противник атакував офіс «Інком» ракетою «Герань-5», а паралельно до Києва влетів реактивний «Шахед», який облетів місце удару по «Інкому» на висоті майже 3 км.

Цей дрон виконував функцію меш-ретранслятора радіосигналів для «Герань-5» і водночас знімав та одразу передавав відео атаки на «Інком».

❗️Флеш пояснив, як росіяни могли зняти відео удару по бізнес-центру «Інком»



За його словами, «Інком» атакувала «Герань-5», тоді як реактивний «Шахед» на висоті близько 3 км облетів місце удару. Він нібито працював як ретранслятор радіосигналу для «Герані-5» та одночасно знімав і… pic.twitter.com/h5AKhxIqkF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Після цього «Шахед» полетів за межі Києва й знищив склад «Макдональдс».

«Безумовно, це складна операція БПЛА РФ, яка вимагає точних розрахунків і взаємодії пілотів. Я навіть упевнений, що вони сиділи поруч», – додав Бескрестнов.

Нагадаємо, увечері 27 вересня Росія атакувала ринок «Столичний» під Києвом в Софіївській Борщагівці. Попередньо, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення. Також внаслідок атаки російських БпЛА по столиці знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі, будівлю школи.