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У застосунку «Київ Цифровий» стався масштабний збій: які послуги тимчасово недоступні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У застосунку «Київ Цифровий» стався масштабний збій: які послуги тимчасово недоступні
Фахівці вже працюють над відновленням повноцінного доступу до сервісів застосунку «Київ Цифровий»
фото: «Вечірній Київ»

Збій виник через проблеми у роботі державних інформаційних систем

У роботі мобільного застосунку «Київ Цифровий» та на Порталі послуг Києва спостерігаються тимчасові технічні проблеми. Про це повідомляє пресслужба застосунку «Київ Цифровий», інформує «Главком».

Зазначається, що збій виник через проблеми у роботі державних інформаційних систем.

Через технічний збій у користувачів можуть виникати складнощі з:

  • авторизацією в застосунку та на порталі;
  • використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

У пресслужбі наголосили, що проблема є тимчасовою, а фахівці вже працюють над відновленням повноцінного доступу до сервісів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру. Кошти підуть на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, розвиток хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення. Також фінансування передбачає придбання систем резервного копіювання та відновлення даних.

Російські атаки вже спричиняли перебої в роботі окремих цифрових сервісів. Зокрема, після удару по дата-центру Cosmonova у Києві компанія повідомила, що об'єкт більше не працюватиме, а сервіси відновлюють із резервних майданчиків.

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Теги: Київ послуги

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