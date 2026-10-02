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Транспортний колапс у Києві: через перекриття мостів утворилися великі затори

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Транспортний колапс у Києві: через перекриття мостів утворилися великі затори
Південний міст повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух із лівого на правий берег обмежили однією смугою
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Через обмеження руху трьома мостами столиці різко ускладнився рух між лівим і правим берегами

Зранку 2 жовтня у Києві виникли серйозні проблеми з рухом між лівим і правим берегами. Через перекриття та обмеження руху одразу на кількох столичних мостах утворилися масштабні затори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київ24

Повідомляється, що на мосту Патона повністю перекритий рух із правого на лівий берег – через це утворився величезний затор, зокрема на Печерську.

Також великі затори спостерігаються на Дніпровській набережній у напрямку правого берега та на Осокорках.

На зупинках у напрямку правого берега – десятки людей. Зокрема, на одній із зупинок очікують громадський транспорт щонайменше 50 пасажирів. 

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Які мости перекрили у Києві

Рух у столиці ускладнився після запровадження обмежень одразу на трьох мостах через Дніпро. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко з посиланням на інформацію правоохоронців, Південний міст повністю перекрили для руху транспорту в обох напрямках.

На мосту Метро рух із лівого на правий берег частково обмежили – для проїзду залишили лише одну смугу.

Водночас на мосту Патона повністю заборонили рух транспорту з правого на лівий берег.

Нагадаємо, від учора РФ кілька разів завдавала ударів по Південному мосту в Києві.

Теги: Київ міст дороги

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