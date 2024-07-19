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Активісти принесли «сертифікат в СІЗО» депутату Ірпінської міськради (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Активісти принесли «сертифікат в СІЗО» депутату Ірпінської міськради (фото)
Сам голова фракції «Батьківщина» був відсутній на сесії, тож сертифікат вручили міському голові Олександру Маркушину
з відкритих джерел

Під час засідання Ірпінської міськради відбулася акція...

Активісти принесли депутату Ірпінської міськради Олександру Пікулику «сертифікат на утримання в СІЗО у камері з покращеними умовами». Акція відбулась прямо під час засідання Ірпінської міськради.

Сам голова фракції «Батьківщина» був відсутній на сесії, тож, за інформацією УНІАНу, сертифікат вручили міському голові Олександру Маркушину. Він своєю чергою пообіцяв передати його Олександру Пікулику.

За інформацією ЗМІ, Маркушина з Пікуликом повʼязують давні стосунки.

Видання «Моя Київщина» нещодавно опублікувало розслідування щодо розкрадання місцевого бюджету через оформлення «мертвих душ», відкати із зарплат працівників виконкому та підробку рішень сесії про затвердження штатних розписів. Через такі маніпуляції з зарплатами тільки у 2023 році, за даними видання, було виведено орієнтовно 17 млн грн.

Журналісти стверджували, що саме Пікулик оплатив послуги адвокатів для людей Маркушина. Оскільки наразі мер Ірпеня Олександр Маркушин є фігурантом п’яти кримінальних проваджень, які розслідує Національна поліція та прокуратура.

Активісти принесли «сертифікат в СІЗО» депутату Ірпінської міськради (фото) фото 1

Водночас Олександр Пікулик фігурує у декількох скандалах пов’язаних з рейдерством, а також незаконним збагаченням та недостовірним декларуванням. Більшість компаній Пікулика оформлені на його дружину Пуставську, яка не зазначена в декларації депутата.

З цього приводу активісти вже звернулися до голови НАЗК.

Теги: Батьківщина прокуратура Київщина активісти сертифікат Ірпінь СІЗО

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