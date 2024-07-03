Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Бучанському районі сталося загоряння генераторів

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Бучанському районі сталося загоряння генераторів
Наслідки загорання генератора
фото: ДСНС

На Київщині знову горять генератори

Учора, 2 липня, до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про загоряння генератора в приватному житловому будинку за адресою у курортному Ворзелі по вулиці Кленовій. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

«На місце пожежі виїхали чергові караули 52-ДПРП смт Ворзель та 35-ДПРЧ міста Буча», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Також зазначається, що за зовнішніми ознаками вогнеборці виявили загоряння в середині приватної господарчої будівлі.

«На місці працювали дев’ять рятувальників та дві одиниці техніки. Знищено два генератори, пошкоджено господарче приладдя. Завдяки вчасним і професійним діям рятувальників вдалось врятувати житловий будинок», – додають вогнеборці.

У Бучанському районі сталося загоряння генераторів фото 1
У Бучанському районі сталося загоряння генераторів фото 2

Попередня причина пожежі – загорання генератора.

Нагадаємо, що в Україні почастішали випадки пов'язані з вибухами генераторів та зарядних станцій в оселях. В розмові з «Главком» бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибухають зарядні станції в квартирах.

Читайте також: Спасіння від «блекаутів». Що можуть зарядні станції та як не спалити квартиру?
Теги: пожежа генератор Київщина ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено усі сили та засоби
Окупанти вдарили по «Епіцентру» в Херсоні (фото, відео)
6 червня, 10:07
Загальна вартість вилученого майна сягає 2 млн грн
До 40 тис. пачок на добу. На Київщині поліцейські викрили підпільне виробництво сигарет
10 червня, 20:27
У французькому Версалі під час ремонтних робіт зайнялася частина палацової покрівлі
У Франції загорівся Версаль
11 червня, 18:37
10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби
Прийнято рішення про бронювання 90% працівників ДСНС та Нацполіції
7 червня, 20:12
Оператор пропагандистського телеканалу «Россия-24» підірвався на міні
Троє окупантів та пропагандист «Россия 24» підірвалися на міні в Шебекіно
10 червня, 18:26
МНС Білорусі: «Під час пожежі один з працівників заводу отримав опіки»
Пожежа на нафтопереробному заводі у Білорусі: рятувальники показали відео
11 червня, 18:12
Пожежа в Астані
У Казахстані спалахнув хмарочос, триває евакуація (відео)
22 червня, 14:39
Окупанти завдали удару, коли поштові вантажівки приїхали на вивантаження та завантаження, КАБ поцілив в одну із автівок
Атака на «Нову пошту» у Харкові: перші фото та відео з місця удару
30 червня, 19:22
2 липня на Київщині лунатимуть вибухи
2 липня на Київщині лунатимуть вибухи
Вчора, 12:19

Новини

На Київщині виявлено собаку зі сказом
На Київщині виявлено собаку зі сказом
У Бучанському районі сталося загоряння генераторів
У Бучанському районі сталося загоряння генераторів
У Києві патрульні поліцейські допомогли врятувати немовля (відео)
У Києві патрульні поліцейські допомогли врятувати немовля (відео)
В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа
В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа
Понад $3 тис. за кв. м: у Києві продається квартира за шокуючу ціну
Понад $3 тис. за кв. м: у Києві продається квартира за шокуючу ціну
У Київській області найближчим часом очікуються грози: ДСНС попередила про небезпеку
У Київській області найближчим часом очікуються грози: ДСНС попередила про небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Новий болгарський патріарх визнав: так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)
19K
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
18K
Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
11K
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України

Новини

Американці хочуть бачити президентом жінку? Результати опитування
Сьогодні, 10:35
Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua