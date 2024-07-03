У Бучанському районі сталося загоряння генераторів

На Київщині знову горять генератори

Учора, 2 липня, до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про загоряння генератора в приватному житловому будинку за адресою у курортному Ворзелі по вулиці Кленовій. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

«На місце пожежі виїхали чергові караули 52-ДПРП смт Ворзель та 35-ДПРЧ міста Буча», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Також зазначається, що за зовнішніми ознаками вогнеборці виявили загоряння в середині приватної господарчої будівлі.

«На місці працювали дев’ять рятувальників та дві одиниці техніки. Знищено два генератори, пошкоджено господарче приладдя. Завдяки вчасним і професійним діям рятувальників вдалось врятувати житловий будинок», – додають вогнеборці.

Попередня причина пожежі – загорання генератора.

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