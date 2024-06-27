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ФАБ-500 влучила в будинок з 10-річною дитиною і не вибухнула – фото наслідків прильоту в Харкові

Оксана Коваль
glavcom.ua
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ФАБ-500 влучила в будинок з 10-річною дитиною і не вибухнула – фото наслідків прильоту в Харкові
РФ вдарила по Харкову модифікованою авіабомбою ФАБ-500
Фото: Харківська обласна прокуратута

Удари завдавали з населеного пункту Майський Бєлгородської області

Сьогодні, 27 червня близько 15:00 ворожі війська завдали авіаудари по Київському району Харкова. Як напередодні повідомляв «Главком», армія РФ вперше застосувала модифіковану ФАБ-500, яка влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала. У будинку на момент влучання перебував 10-річний хлопчик. Обласна прокуратура показала фото наслідків сьогоднішньої атаки.

ФАБ-500 влучила в будинок з 10-річною дитиною і не вибухнула – фото наслідків прильоту в Харкові фото 1

На щастя, дитина не постраждала, але внаслідок цієї атаки пошкоджено приватні будинки, корпуси і гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС. Постраждали інші пʼять людей.

ФАБ-500 влучила в будинок з 10-річною дитиною і не вибухнула – фото наслідків прильоту в Харкові фото 2

Удари завдавали  н.п. Майський Бєлгородської області.

Прокурори та слідчі поліції наразі займаються документуванням чергового воєнного злочину, вчиненого Росією.

Нагадаємо, через удар авіабомбами по Дергачах на Харківщині постраждали троє дітей – фото наслідків «прильоту».

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Теги: прокуратура армія прокурор будинок Щастя дитина

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