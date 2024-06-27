ФАБ-500 влучила в будинок з 10-річною дитиною і не вибухнула – фото наслідків прильоту в Харкові

Удари завдавали з населеного пункту Майський Бєлгородської області

Сьогодні, 27 червня близько 15:00 ворожі війська завдали авіаудари по Київському району Харкова. Як напередодні повідомляв «Главком», армія РФ вперше застосувала модифіковану ФАБ-500, яка влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала. У будинку на момент влучання перебував 10-річний хлопчик. Обласна прокуратура показала фото наслідків сьогоднішньої атаки.

На щастя, дитина не постраждала, але внаслідок цієї атаки пошкоджено приватні будинки, корпуси і гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС. Постраждали інші пʼять людей.

Удари завдавали н.п. Майський Бєлгородської області.

Прокурори та слідчі поліції наразі займаються документуванням чергового воєнного злочину, вчиненого Росією.

Нагадаємо, через удар авіабомбами по Дергачах на Харківщині постраждали троє дітей – фото наслідків «прильоту».