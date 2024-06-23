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Окупанти вдарили ракетами по Київщині: фото наслідків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти вдарили ракетами по Київщині: фото наслідків
Наслідки ракетної атаки на Київщину, 23 червня 2024 р.
фото: ДСНС

Унаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків

Сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини дістали поранення. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

«Станом на 8:00 до медиків звернулося дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують», – зазначив глава регіону.

За його словами, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі.

Оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу Київщини
фото: ДСНС

«Уся необхідна допомога населенню буде надана. Над цим вже працюємо разом з представниками місцевої громади. Пошкоджені вікна в будинках замінить міжнародний фонд GEM. Більш детальна інформація згодом», – запевнив Кравченко.

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня ворог атакував Україну крилатими ракетами, вибухи лунали в Києві та області, працювали сили протиповітряної оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Теги: війна Київщина поранення ракетна атака

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