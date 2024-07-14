«Межигір'я» тепер державне, але відвідувачів не пукають

Наразі працівники парку проводяться організаційні заходи та технічні перевірки

Адміністрація парку-пам'ятки «Межигір'я» повідомляє, що у зв'язку із завершенням процесу передачі рухомого майна, арештованого у справах екс-президента Януковича, територія паркового комплексу тимчасово закрита для відвідувачів. Про це повідомляє Міндовкілля.

Співробітники парку спільно з ветеринарами Держпродспоживслужби здійснюють ветеринарний огляд тварин та птахів, які проживають на території. Спецадміністрація «Межигір'я» висловлює подяку всім активістам, які з 2014 року доглядали за парковим комплексом. Працівникам, які працювали на волонтерських засадах, пропонується офіційне працевлаштування у державній установі. Важливо зазначити, що вперше за 10 років усі надходження від діяльності на території парку-пам'ятки надходитимуть до державної скарбниці.

Як повідомлялося, за п'ять років усі багатства резиденції «Межигір'я» президента-втікача Віктора Януковича так і не націоналізували, а сама територія почала завдавати збитків державі. Конкурс на управителя вже переносився кілька разів, а громадська організація, що вже понад п'ять років керує «Межигір'ям», доступу до фінансових справ резиденції не дає.

29 травня, «Національний парк України «Межигір'я» закрив свої двері для відвідувачів. Адміністрація парку побоюється рейдерського захоплення території «Межигір'я».