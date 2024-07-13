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В Україні до 15 років тюрми засудили кримчанина, який воював на боці РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Україні до 15 років тюрми засудили кримчанина, який воював на боці РФ
Українські слідчі з'ясували, що в лютому 2024 року кримчанин добровільно пішов у військовий комісаріат у Москві
фото з відкритих джерел

У березні 2024 року кримчанина взяли в полон бійці Збройних сил України

Український суд визнав жителя Криму винним у державній зраді та добровільній участі у збройному формуванні РФ, повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Українські слідчі з'ясували, що в лютому 2024 року кримчанин добровільно пішов у військовий комісаріат у Москві та підписав контракт про проходження служби в лавах ЗС РФ.

«Його зарахували на посаду стрільця одного з батальйонів 1-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ. Після військової підготовки у навчальному центрі поблизу Воронежа обвинувачений перетнув держкордон України та воював проти ЗСУ на Куп'янському напрямку», – ідеться у повідомленні.

У березні 2024 року кримчанина взяли в полон бійці Збройних сил України. Суд засудив чоловіка до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наприкінці червня стало відомо, що в Україні кримчанина, котрий воював у складі армії РФ на Запорізькому напрямку, засудили до 15 років позбавлення волі.

Раніше Вінницький міський суд заочно визнав колишнього заступника начальника командного пункту з озброєння військової частини А-3009 тактичної групи Повітряних Сил «Крим» ЗСУ винним у дезертирстві і державній зраді.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферму, яка проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Під час комплексних заходів затримано двох організаторів, вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також прагнули штучно дискредитувати Сили оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ.Як зазначається, організатори створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки та начальника Головного управління розвідки Міноборони.

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Теги: прокуратура Міноборони полон озброєння

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