Головна Київ Новини
search button user button menu button

Як безпечно користуватися генератором: важливі нагадування для користувачів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Як безпечно користуватися генератором: важливі нагадування для користувачів
Міська влада закликає купувати лише сертифіковану техніку у ліцензованих точках продажу та чітко дотримуватися інструкцій виробника
фото з відкритих джерел, ілюстративне

Порушення правил експлуатації генераторів може призвести до пожеж, ураження електричним струмом або отруєння чадним газом

На тлі складного стану в енергосистемі та використання альтернативних джерел живлення у столичній адміністрації нагадали про суворі правила експлуатації генераторів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

«Порушення правил експлуатації генераторів може призвести до пожеж, ураження електричним струмом або отруєння чадним газом. Щоб запобігти цьому, нагадуємо основні правила користування генераторами», – наголошують фахівці.

Основні правила безпечного використання:

  • Генератор має стояти виключно надворі на рівній поверхні – щонайменше за 6 метрів від вікон та дверей.
  • Категорично заборонено використовувати прилад у приміщеннях, підвалах, на балконах чи дахах.
  • Обладнання слід захищати від дощу та снігу, проте із забезпеченням вільного доступу повітря.
  • Перед заливанням пального обов'язково вимкніть двигун і дайте йому охолонути. Пальне зберігайте у спеціальних каністрах подалі від джерел вогню та не використовуйте протерміновану сировину.
  • Не торкайтеся генератора мокрими руками. Підключення приладу до внутрішньої мережі будівлі має виконувати лише кваліфікований електрик.

Міська влада закликає купувати лише сертифіковану техніку у ліцензованих точках продажу та чітко дотримуватися інструкцій виробника.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина. До поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки. У ході розшукових заходів поліцейські з’ясували, що киянка поїхала у гості до своїх батьків у Деснянський район столиці та залишилась в них на ніч. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі на Лісовому масиві тіло зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя.  У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

Читайте також:

Теги: Київ генератор отруєння пальне правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється
Ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Дніпровському районі Києва
9 вересня, 16:34
Олена Кучерук показала, як їй з чоловіком вдалося привести до ладу стару хату в селі
Військовий із дружиною купили хату в селі за $4 тис. та показали її перевтілення
15 вересня, 13:42
Для порятунку Ясміни хірурги провели складну операцію, яка тривала майже чотири години
Уламок дрона пробив печінку: лікарі «Охматдиту» врятували життя 12-річній киянці
11 вересня, 16:11
Падіння дерева на вулиці Стеценка у Києві
У Шевченківському районі дерево впало на дорогу та обірвало лінію електропередачі (фото)
14 вересня, 09:37
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
У Києві 22-27 вересня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
21 вересня, 12:42
Повітряна тривога у Києві тривала шістнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала шістнадцять хвилин
23 вересня, 22:58
Російські удари пошкодили інтернет-інфраструктуру
Флеш відповів, чи залишиться Україна без інтернету через атаки РФ
25 вересня, 06:27
Повернута державі земельна ділянка на території кіностудії Довженка
Суд повернув державі понад 1 га землі на території кіностудії Довженка у Києві
28 вересня, 17:51
Перебої в роботі системи виникли через повторне знеструмлення окремих водопровідних об’єктів столиці
Частина Києва залишалася без води через повторне знеструмлення «Київводоканалу» (оновлено)
Вчора, 13:50

Новини

У Києві тимчасово приспущено головний прапор України: яка причина
У Києві тимчасово приспущено головний прапор України: яка причина
Напав у парку та почав душити: у Києві затримано підозрюваного у зґвалтуванні дівчини
Напав у парку та почав душити: у Києві затримано підозрюваного у зґвалтуванні дівчини
Як безпечно користуватися генератором: важливі нагадування для користувачів
Як безпечно користуватися генератором: важливі нагадування для користувачів
Київ та область накриє сильний вітер: попередження від Укргідрометцентру
Київ та область накриє сильний вітер: попередження від Укргідрометцентру
Атака РФ на склади у Бучанському районі: під завалами знайдено тіло жінки
Атака РФ на склади у Бучанському районі: під завалами знайдено тіло жінки
СБУ затримала киянку, яка «злила» у соцмережі позиції столичної ППО
СБУ затримала киянку, яка «злила» у соцмережі позиції столичної ППО

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
112K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
100K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
80K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua