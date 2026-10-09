Як безпечно користуватися генератором: важливі нагадування для користувачів

Порушення правил експлуатації генераторів може призвести до пожеж, ураження електричним струмом або отруєння чадним газом

На тлі складного стану в енергосистемі та використання альтернативних джерел живлення у столичній адміністрації нагадали про суворі правила експлуатації генераторів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

«Порушення правил експлуатації генераторів може призвести до пожеж, ураження електричним струмом або отруєння чадним газом. Щоб запобігти цьому, нагадуємо основні правила користування генераторами», – наголошують фахівці.

Основні правила безпечного використання:

Генератор має стояти виключно надворі на рівній поверхні – щонайменше за 6 метрів від вікон та дверей.

Категорично заборонено використовувати прилад у приміщеннях, підвалах, на балконах чи дахах.

Обладнання слід захищати від дощу та снігу, проте із забезпеченням вільного доступу повітря.

Перед заливанням пального обов'язково вимкніть двигун і дайте йому охолонути. Пальне зберігайте у спеціальних каністрах подалі від джерел вогню та не використовуйте протерміновану сировину.

Не торкайтеся генератора мокрими руками. Підключення приладу до внутрішньої мережі будівлі має виконувати лише кваліфікований електрик.

Міська влада закликає купувати лише сертифіковану техніку у ліцензованих точках продажу та чітко дотримуватися інструкцій виробника.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина. До поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки. У ході розшукових заходів поліцейські з’ясували, що киянка поїхала у гості до своїх батьків у Деснянський район столиці та залишилась в них на ніч. Прибувши за адресою, правоохоронці виявили у квартирі на Лісовому масиві тіло зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя. У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.