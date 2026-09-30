Екстрені відключення зупинили електротранспорт у двох районах Києва

Обмеження торкнулися Шевченківського та Голосіївського районів столиці

Через екстрені відключення електроенергії у Києві тимчасово не курсує наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах. Рух призупинено на тлі запроваджених у столиці обмежень електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Наземний електротранспорт у двох районах столиці тимчасово припинив курсувати через екстрені відключення світла. Інформації про час повного відновлення руху наразі немає.

Нагадаємо, ввечері 30 вересня у Києві за командою «Укренерго» застосували екстрені відключення електроенергії. Під час екстрених відключень заздалегідь складені погодинні графіки не діють. У ДТЕК наголосили, що такі обмеження запроваджують у критичних ситуаціях – поза графіками, без попередження та оперативно. Про подальші зміни в ситуації енергетики обіцяли повідомляти додатково.

Аварійні відключення електроенергії цього ж дня запровадили і на Житомирщині. Через блекаут у Житомирі тимчасово призупинили роботу об'єктів водоканалу. Фахівці підприємства почали підключати генератори на водопровідних та каналізаційних насосних станціях, щоб відновити стабільне функціонування систем водопостачання і водовідведення.

До слова, радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, що російські війська вперше застосували реактивний безпілотник з особливим боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН).

За словами Бескрестнова, такий боєзаряд створений спеціально для ураження високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження. Фахівець припустив, що російські війська можуть планувати атаки на важливі високовольтні лінії електропередач.