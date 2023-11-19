Росіяни заявили про збиття безпілотника поблизу Москви

У Підмосков'ї лунали вибухи

У ніч з 18 на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала неподалік столиці РФ та збила безпілотник. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

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За його словами, в Богородському міському окрузі сили протиповітряної оборони зупинили спробу атаки безпілотника на Москву.

Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. Як повідомляє Собянін, на місці працюють екстрені служби.

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Про нібито роботу ППО також заявило Міноборони РФ.

Нагадаємо, у суботу, 18 листопада, у Росії спалахнула сильна пожежа. У Білгородській області згорів військовий госпіталь.

Як повідомлялося, зранку 17 листопада росіяни заявили про атаку дрона на авіазавод, що виробляє ракети. Повідомляється, що нібито український безпілотник намагався атакувати авіаційний завод у Смоленську (РФ).

До слова, 16 листопада ввечері у Волгограді (Росія) на заводі з виробництва радіаторів «Форте Пром ГмбХ» стався вибух.