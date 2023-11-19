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Росіяни заявили про збиття безпілотника поблизу Москви

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни заявили про збиття безпілотника поблизу Москви
фото ілюстративне

У Підмосков'ї лунали вибухи

У ніч з 18 на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала неподалік столиці РФ та збила безпілотник. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін. 

За його словами, в Богородському міському окрузі сили протиповітряної оборони зупинили спробу атаки безпілотника на Москву. 

Руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків попередньо немає. Як повідомляє Собянін, на місці працюють екстрені служби.

Про нібито роботу ППО також заявило Міноборони РФ.

Нагадаємо, у суботу, 18 листопада, у Росії спалахнула сильна пожежа. У Білгородській області згорів військовий госпіталь.

Як повідомлялося, зранку 17 листопада росіяни заявили про атаку дрона на авіазавод, що виробляє ракети. Повідомляється, що нібито український безпілотник намагався атакувати авіаційний завод у Смоленську (РФ).

До слова, 16 листопада ввечері у Волгограді (Росія) на заводі з виробництва радіаторів «Форте Пром ГмбХ» стався вибух.

Теги: війна безпілотник Міноборони РФ

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