Через удар по енергооб’єкту під Одесою без світла залишилися 2 тис. домівок
Енергетики працюють над відновленням електропостачання
Через нічний ворожий удар по об’єкту енергетичної інфраструктури на Одещині залишилися без світла 2 тис. родин. Про це повідомляє ДТЕК.
«Російські окупанти вкотре нанесли удар з повітря. В Одеській області 2 тис. родин залишилось без світла», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Як повідомлялося, у ніч на 18 листопада російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131.
У результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА Shahed-136/131.
В Одеському районі відбулось влучання дрона в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано.
Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі.
Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювали сили ППО.
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