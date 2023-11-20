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Київ став рідкісним безпечним місцем в Україні, яка веде війну – Politico

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ став рідкісним безпечним місцем в Україні, яка веде війну – Politico
На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawks виробництва США
фото ілюстративне

Українські війська ППО показали, що вони здатні інтегрувати сучасні системи з радянськими

Коли розпочалась війна, Київ покладався на протиракетні системи середньої дальності С-300 і «Бук М1» радянської епохи. Це проблема, оскільки запасні ракети в основному виробляються Росією. Про це пише Politico.

Зазначається, що тепер ця оборона тепер посилена системами ближнього радіусу дії «Гепард» з Німеччини і системами ППО ближньої дії «Авенджер» із США, які збивають дрони і крилаті ракети. На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawks виробництва США; Nasams, розробку Raytheon і норвезької Kongsberg; і німецький Iris-t SLM. Дальню оборону забезпечують американські системи Patriot PAC-3 і Eurosam SAMP/T, що поставляються Францією та Італією.

Видання пише, що українські війська ППО показали, що вони здатні інтегрувати сучасні системи з радянськими. А після того як Росія вперше піддала Patriot випробуванню, безуспішно атакуючи столицю протягом більше 20 днів у травні, кияни вперше відчули себе у відносній безпеці.

«Незабаром в Київ і околиці почали переїжджати люди з інших регіонів, де протиповітряна оборона не така сильна, хоча він як і раніше часто піддається нападам. Цими вихідними Росія направила проти Києва хвилю дронів, більшість з яких були збиті», – пише видання.

Хоча люди в Києві дійсно відчувають себе в більшій безпеці, жителі східних і південних регіонів України як і раніше страждають від щоденних обстрілів. Росіяни завдають ударів по Одесі та її стратегічному порту, а також по Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях.

Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ракета окупанти війна Київ

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