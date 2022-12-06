Під Брянськом – чергова бавовна: ЗМІ пишуть про атаку безпілотників

За російською версією, атаковано комбінат біля кордону

У ніч на 6 грудня, в Брянській області Росії (за 80 км від кордону з Україною) безпілотники атакували комбінат «Слава», пишуть російські ЗМІ. Дрони буцімто впали за кілька метрів від резервуарів з паливом.

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За попередніми даними, на територію комбінату залетіли, ймовірно, два безпілотники. Вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом. Росіяни запевняють, що п'ятитонні резервуари були порожні та серйозної пожежі не сталося.

Раніше цей об'єкт уже зазнавав бавовни. Тоді росіяни теж кричали про атаку безпілотників. 30 листопада буцімто після атаки БПЛА на території комбінату спалахнули три резервуари.

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Крім того, раніше в Брянській області в результаті вибуху було пошкоджено залізничну колію.

А ще сьогодні, у вівторок, 6 грудня, на світанку у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Російська влада також заявила про атаку безпілотника.

Як повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

На аеродромі під Рязанню, що неподалік Москви, сталося займання бензовоза внаслідок вибуху.

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Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки Росії поклало відповідальність за удари по військових аеродромах у Рязанській та Саратовській областях на Україну.

Тим часом безпілотники, якими було атаковано аеродроми Росії вранці 5 грудня, запустили з території України. Один із ударів нібито було завдано за допомогою українського спецназу, пише The New York Times.