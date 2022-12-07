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Нічна атака дронів: над Житомирщиною збито ворожий безпілотник

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака дронів: над Житомирщиною збито ворожий безпілотник
Вночі повітряну тривогу було оголошено у багатьох областях
фото: Віталій Бунечко/Телеграм

Під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину

Сьогодні вночі, 7 грудні, російські загарбники намагалися атакувати Житомирську область іранськими дронами. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу «Shahed»», - написав Бунечко.

Голова ОВА також додав, що  силами ППО на півночі області безпілотник було збито.

Нагадаємо, окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами.

Вночі повітряну тривогу було оголошено у Київській, Черкаській, Кіровоградській і Луганській областях, а також у Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини. Згодом повітряну тривогу було оголошено у Харківській та Донецькій областях, також у  Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях. 

На Київщині тривога тривала найдовше – понад 3,5 год.

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Теги: війна Житомирщина тривога окупанти ворог безпілотник

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