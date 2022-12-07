Нічна атака дронів: над Житомирщиною збито ворожий безпілотник
Під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину
Сьогодні вночі, 7 грудні, російські загарбники намагалися атакувати Житомирську область іранськими дронами. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
«Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворог намагався атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу «Shahed»», - написав Бунечко.
Голова ОВА також додав, що силами ППО на півночі області безпілотник було збито.
Нагадаємо, окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами.
Вночі повітряну тривогу було оголошено у Київській, Черкаській, Кіровоградській і Луганській областях, а також у Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини. Згодом повітряну тривогу було оголошено у Харківській та Донецькій областях, також у Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях.
На Київщині тривога тривала найдовше – понад 3,5 год.
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