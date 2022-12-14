Атака дронів на Київщину: постраждав житловий будинок (фото)
В столиці пошкоджено дві адмінбудівлі
В селищі Вишневе, що на околицях Києва, внаслідок ранкової атаки дронами постраждав приватний будинок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що небезпека ще не минула. Залишайтеся в укриттях!
Раніше повідомлялося, що у районі столиці силами ППО збито десять ворожих дронів «Шахед». Уламки збитих дронів пошкодили адмінбудівлі в Києві.
Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.
Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують дрони-камікадзе. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці.
Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.
Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».
Коментарі — 0