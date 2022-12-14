Мер столиці підтвердив вибухи у Шевченківському районі
Вибухи прогриміли у Шевченківському районі Києва
Близько 6 години ранку 14 грудня у Києві прогриміли вибухи. Цю інформацію підтвердив мер столиці Віталій Кличко.
Він повідомив про вибухи у Шевченківському районі Києва.
Всі відповідальні служби слідують на місце події.
Раніше повідомлялося, що жителі Києва чують звуки вибухів у столиці: за попередньою інформацією працює ППО.
За наявною інформацією, на Борщагівці вдалося знешкодити ворожий «Шахед».
Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.
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