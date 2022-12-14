Уламки збитих дронів пошкодили адмінбудівлі в Києві

Над Києвом та областю збито десять дронів

Станом на 8 годину ранку в Києві триває повітряна тривога

У районі столиці силами ППО збито десять ворожих дронів «Шахед». Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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За попередньої інформацією, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі.

Інформація щодо жертв уточнюється.

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Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують дрони-камікадзе. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці.

Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».