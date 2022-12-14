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Ворожа атака на Київщину: влада повідомила деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворожа атака на Київщину: влада повідомила деталі
ППО збиває ворожі ракети та дрони
фото ілюстративне

У Київській області працює ППО

У середу, 14 грудня, близько 6 години російські окупанти атакували Київщину. В області оголошена повітряна тривога.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, на Київщині працює ППО.

Він закликав мешканців області перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Раніше повідомлялося, що Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують дрони-камікадзе. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці. Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці: за попередньою інформацією працює ППО.

За наявною інформацією, на Борщагівці вдалося знешкодити ворожий «Шахед».

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Теги: безпілотник окупанти росія війна вибух Київщина

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