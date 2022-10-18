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Атака на енергосистеми столиці: Кличко повідомив, чи буде світло у киян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на енергосистеми столиці: Кличко повідомив, чи буде світло у киян
фото з відкритих джерел

Ремонтні бригади відновили електропостачання

У Києві відновили електропостачання 83 тис. родин, які залишились без світла після обстрілу зранку об’єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Через пошкодження відключалось енергообладнання ДТЕК «Київські електромережі», що живить водоканал та житловий масив Троєщина. «Фахівцям вдалося всього за 7 год. виконати технічні роботи та підключити клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста», – написав Кличко.

Мер Києва також зазначив, що два об’єкти критичної інфраструктури отримали сьогодні значні пошкодження. «Зокрема, об'єкт у Деснянському районі. Ми робимо все, щоб забезпечити киян життєвоважливими послугами в умовах війни в країні. Після сьогоднішньої ракетної атаки частині споживачів також уже відновили водопостачання. Ремонтні бригади працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати системи електро- та водопостачання столиці», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом у небо почав підніматись дим. Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання ракети. За попередньою інформацією, йдеться про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста. 

Внаслідок обстрілу у Києві частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Влада просить киян максимально економити електроенергію. 

Теги: обстріл Віталій Кличко Київ

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