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У Києві пролунали вибухи (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві пролунали вибухи (оновлено)
У Києві гучно
фото з відкритих джерел

На правому березі Києва дуже гучно

У ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакує Київ безпілотниками. У столиці лунають вибухи та працює ППО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!», – написав Кличко.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що у Києві розгорілася сильна пожежа після вибухів.

У Києві пролунали вибухи (оновлено) фото 1

Оновлення 01:23

«Попередньо маємо декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації — житлові будинки. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Росіяни вчергове доводять свій статус терористів та злочинців. Бережіть себе, сьогодні буде довга та складна ніч. Наші захисники роблять все, аби мінімізувати наслідки. Задонатьте на перевірені збори, це буде найкращою вдячністю», – написав Ткаченко.

Також він повідомив, що у Дарницькому районі уламки ворожого дрону впали на відкритій території, без пожежі.

До цього, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки росіян у Соломʼянському районі сталося займання в нежитловому приміщенні. Інформація про постраждалих встановлюється.

Як повідомлялося раніше, у Києві працює ППО. «У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги», – наголошує Київська міська військова адміністрація.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: Київ вибух Віталій Кличко пожежа

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