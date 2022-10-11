Атака на Київ: постраждали офіси світових корпорацій

Внаслідок обстрілу в Києві пошкоджено бізнес-центри Eurasia Business Centre та 101 Tower

Унаслідок ракетних обстрілів, що відбувалися 10 жовтня, в Києві було пошкоджено бізнес-центр 101 Tower, в якому знаходиться офіс та R&D – підрозділ Samsung Україна. В момент обстрілу працівників у офісі не було, повідомляє Ain.ua.

З моменту заснування у 2009 році Samsung Україна інвестувала в київський центр розробки $365 млн. Згідно різних джерел, у компанії в Україні працює від 500 до 650 людей. Підрозділ фокусується на розробках у сфері комп’ютерного зору, графіки й кібербезпеки. З моменту заснування центр подав 232 патентні заявки. Компанія вклала $1 млн у програми співпраці з київськими КНУ та КПІ, харківськими ХАІ і ХНУ.

Крім того, від ракетних ударів також постраждала й одна з сусідніх будівель – бізнес-центр Eurasia Business Centre, в якому розташовано офіс Microsoft Україна.

Співробітників компанії в офісі не було, велику їх частину раніше релокували з Києва, відомо Ain.ua від своїх джерел.

В якому стані офіс компанії – невідомо. Але ситуація не така критична як з офісом Samsung.

Microsoft працює в Україні з 2003 року. До завдань локального підрозділу входить розвиток ринку програмного забезпечення та просування продуктів Microsoft, підтримка партнерів та замовників, а також локалізація новітніх технологій корпорації та реалізація соціальних проєктів на території України.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Внаслідок масованих ударів було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.