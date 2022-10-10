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Зеленський назвав причину масового ракетного удару РФ по Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський назвав причину масового ракетного удару РФ по Україні
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що Україну неможливо залякати

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть нічого протиставити захисникам країни на полі бою, а тому вдаються до ракетного терору. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

«Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога. І відновимо все зруйноване», - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україну неможливо залякати.

«Тільки ще більше обʼєднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Російська армія спеціально завдала цих ударів саме в ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху й зачепити більше людей. Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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