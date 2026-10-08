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Атака на Київщину: пошкоджено житло та склади у трьох районах, є поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київщину: пошкоджено житло та склади у трьох районах, є поранені
Уламки побитого шиферу навколо будинку після чергової атаки РФ
фото: Національна поліція Укрвїни

На місцях влучань продовжують працювати правоохоронці та екстрені служби

Унаслідок чергової атаки російських військ на Київську область постраждали троє цивільних мешканців, пошкоджено житлові будинки та складські приміщення. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області, інформує «Главком».

Зокрема, у Бучанському районі за добу руйнувань зазнали складські приміщення та три транспортні засоби. Поранення отримали 38-річний чоловік та 61-річна жінка.

На Фастівщині ворожі удари пошкодили три приватні будинки, автомобіль і склади.

У Броварському районі зафіксовано пошкодження приватного домоволодіння. Тілесні ушкодження дістала 77-річна жінка.

Наслідки ворожої атаки на Київщині
Наслідки ворожої атаки на Київщині
фото: Національна поліція України
Пошкодження приватного домоволодіння на Київщині
Пошкодження приватного домоволодіння на Київщині
фото: Національна поліція України

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. На місцях влучань продовжують працювати правоохоронці та екстрені служби.

Нагадаємо, внаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників по Оболонському та Деснянському районах столиці 7 жовтня загинули четверо людей, ще 12 отримали травми. Загалом за минулу добу 7 жовтня внаслідок російської атаки по Києву загинуло шестеро людей, а 21 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості. 

До слова, після ворожої атаки на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.  

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Теги: обстріл Київщина

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