У чотирьох районах Київщини застосовано екстрені відключення світла

Енергетики попередили, що під час екстрених обмежень графіки не діють

У Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах Київської області впроваджено екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК «Укренерго». Про це повідомляє ДТЕК «Київські регіональні електромережі», інформує «Главком».

Як зазначають у компанії, це непередбачені графіками обмеження, тому заздалегідь прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо. Екстрені заходи триватимуть до окремого розпорядження енергетиків.

«Якщо у вашій оселі є світло – споживайте його свідомо та ощадливо», – закликають у ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Раніше за командою НЕК «Укренерго» екстрені відключення електроенергії було застосовано у столиці.

Нагадаємо, «Укренерго» повідомляло про пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлення споживачів у низці регіонів після масованої російської атаки. Для стабілізації ситуації в окремих областях були введені аварійні відключення.