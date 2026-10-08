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У чотирьох районах Київщини застосовано екстрені відключення світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У чотирьох районах Київщини застосовано екстрені відключення світла
Заздалегідь прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо
колаж: glavcom.ua

Енергетики попередили, що під час екстрених обмежень графіки не діють

У Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах Київської області впроваджено екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК «Укренерго». Про це повідомляє ДТЕК «Київські регіональні електромережі», інформує «Главком».

Як зазначають у компанії, це непередбачені графіками обмеження, тому заздалегідь прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо. Екстрені заходи триватимуть до окремого розпорядження енергетиків.

«Якщо у вашій оселі є світло – споживайте його свідомо та ощадливо», – закликають у ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Раніше за командою НЕК «Укренерго» екстрені відключення електроенергії було застосовано у столиці.

Нагадаємо, «Укренерго» повідомляло про пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлення споживачів у низці регіонів після масованої російської атаки. Для стабілізації ситуації в окремих областях були введені аварійні відключення.

 

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Теги: Київщина відключення світла

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