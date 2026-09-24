Польща евакуювала два прикордонні пункти через атаку Росії – Туск

Польща також направила військових до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною та перевела їх у режим підвищеної готовності

Туск також попередив про складний період найближчої осені та зими

Польща евакуювала два прикордонні пункти через російську атаку по Україні поблизу польського кордону. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані RMF24.

«Росіяни знову атакували Україну поблизу кордону з Польщею, і нам знову довелося евакуювати прикордонні переходи в Грубешові, в Дорогуську», – сказав Туск. За словами польського прем’єра, російські атаки відбулися під час його зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим.

«Це справжня трагедія нашого часу. Не вперше трапляється так, що коли я розмовляю з кимось із наших партнерів тут, у Варшаві, і говорю про те, наскільки агресивною є поведінка Росії та яку проблему це створює також для Польщі, саме в цей час росіяни вирішують це продемонструвати», – заявив Туск.

Він наголосив, що через російські атаки Польщі необхідно посилювати співпрацю з Україною та попереджати європейських партнерів про загрози.

«Ця ситуація змушує нас дуже послідовно діяти тут, у Польщі, співпрацювати з Україною, але також попереджати Європу та європейських партнерів, що цей час справді складний і що потрібно добре підготуватися до найближчих тижнів і місяців», – сказав польський прем’єр.

Туск також попередив про складний період найближчої осені та зими. «Осінь і зима можуть бути справді критичними», – наголосив він.

Як уточнили журналісти, евакуація прикордонних переходів у Дорогуську та Зосині тривала близько пів години. Приблизно з 12:00 рух там відновили у звичайному режимі.

Раніше урядовий Центр безпеки Польщі двічі надсилав жителям Підкарпатського та Люблінського воєводств попередження через російські атаки на Україну. Польська військова авіація також піднялася в повітря.

Нагадаємо, що Польща направила військових до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною та перевела їх у режим підвищеної готовності. За даними польської влади, йдеться про пункти пропуску в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Рішення ухвалили після російських атак безпілотниками по західних областях України.