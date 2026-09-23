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У Дарницькому районі Києва після обстрілу горить складське приміщення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Дарницькому районі Києва після обстрілу горить складське приміщення
На місце події виїхали екстрені та рятувальні служби для ліквідації наслідків займання
фото: ДСНС Києва, люстративне

Інформація щодо потерпілих та масштабів руйнувань уточнюється

Унаслідок чергової атаки на столицю в Дарницькому районі виникла пожежа на території складського приміщення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

На місце події виїхали екстрені та рятувальні служби для ліквідації наслідків займання. Інформація щодо потерпілих та масштабів руйнувань уточнюється. 

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

Під час шостої за добу повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу. Горить ринок «Шайба», де раніше розташовувався супермаркет «Велика Кишеня». 

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

Теги: пожежа Київ обстріл

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