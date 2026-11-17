Унаслідок російського обстрілу Києва 17 листопада в Оболонському районі загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

За даними рятувальників, в Оболонському районі внаслідок влучання пошкоджено нежитлову будівлю. Під час розбору завалів співробітники ДСНС деблокували людину, яка опинилася заблокованою під уламками, та передали постраждалого медикам.

Рятувальна операція на місці влучання у Києві фото: ДСНС Києва

Крім того, у Дніпровському районі столиці удар по нежитловій будівлі спричинив пожежу на площі 50 кв. м – рятувальники вже ліквідували загоряння, там минулося без загиблих і потерпілих.

фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зазнали пошкоджень Північний та Південний мости. Рух транспорту обома переправами наразі повністю перекрито, а фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Також внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах. Через пошкодження систем критичної інфраструктури в деяких районах столиці спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

