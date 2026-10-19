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Росія вдруге зруйнувала в Ірпені завод з виробництва рукавів для зберігання зерна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росія вдруге зруйнувала в Ірпені завод з виробництва рукавів для зберігання зерна
На початку війни, 7 березня 2022 року, на територію «Планети Пластик» прилетіла ракета
фото: пресслужба компанії Планета Пластик»

Підприємство виготовляє плівки для сільського господарства, рукави для зберігання зерна та поліетиленові труби

У ніч проти 19 жовтня російські ракети поцілили безпосередньо у виробничі потужності заводу «Планета Пластик» в Ірпені. На підприємстві зафіксовано значні руйнування. Про це повідомила пресслужба компанії, інформує «Главком».

Завод удруге постраждав від російського удару

Усі працівники заводу живі та перебувають у безпеці. Наразі фахівці оцінюють масштаб завданих збитків.

«Зараз оцінюємо масштаб збитків. Дякуємо рятувальникам, які працюють на місці, і всім, хто нас підтримує», – зазначили в компанії.

Це вже не перший удар по виробництву. Нагадаємо, 1 вересня 2026 року завод «Планета Пластик» зупинив виробництво на невизначений термін. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в регіоні на тлі посилення повітряних атак на Київську область.

Чим займається компанія та історія відбудови

«Планета Пластик» є одним із провідних виробників полімерної продукції в Україні. Підприємство виготовляє плівки для сільського господарства, рукави для зберігання зерна та поліетиленові труби. Завод є важливою частиною промислового кластера Ірпеня, який сформувався на території колишнього цегляного комбінату поруч із підприємствами «Екософт» та «Техноком».

На початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року підприємство в Ірпені зазнало нищівних руйнувань від ракети та артилерійських обстрілів. Прямі збитки компанії за оцінками судових експертів сягали близько $40 млн – із 18 виробничих ліній тоді частково вціліла лише одна, а великий відкритий склад було спалено.

Незважаючи на втрати, компанія спромоглася поступово відновити роботу, а у вересні 2025 року відбудувала та офіційно відкрила повністю нове сучасне виробництво. Оновлений завод був розрахований на випуск понад 17 тис. км труб на рік для забезпечення потреб водопостачання, газифікації та експорту.

«Планета Пластик» після відбудови у 2025 році
«Планета Пластик» після відбудови у 2025 році
Фото Володимир Герасимов для Forbes Україна
«Планета Пластик» після відбудови у 2025 році
«Планета Пластик» після відбудови у 2025 році
Фото Володимир Герасимов для Forbes Україна

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київській області балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки є загибла, поранені та зниклі безвісти. 

У столиці наслідки атаки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. У Солом’янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти. Унаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня постраждав ТРЦ Cosmo Multimall

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Теги: Київ обстріл

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