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Киянка купила ліки в інтернеті й втратила $2 тис.: затримано 18-річного підозрюваного

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Киянка купила ліки в інтернеті й втратила $2 тис.: затримано 18-річного підозрюваного
Затриманому загрожує до трьох років ув’язнення
фото: Національна поліція Укрвїни

За даними правоохоронців, отримані кошти зловмисник переказав на криптогаманець

У Святошинському районі столиці шахраї ошукали 51-річну жінку, переконавши її, що придбані через інтернет ліки можуть свідчити про співпрацю з Росією. Під приводом перевірки походження заощаджень у киянки виманили $2 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що жінці зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ. Він заявив, що ліки, які вона нещодавно замовила та придбала в інтернеті, походять із країни-агресора. Через це киянка нібито могла потрапити під підозру у співпраці з ворогом.

Щоб начебто перевірити походження заощаджень і запобігти обшуку квартири, співрозмовник переконав жінку передати всі наявні вдома гроші. Потерпіла повірила й віддала кур’єру, з яким зустрілася, $2 тис.

Поліцейські встановили особу молодика, який ошукав жінку. Ним виявився 18-річний киянин. За даними правоохоронців, отримані кошти він переказав на криптогаманець.

Слідчі повідомили молодику про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників, які можуть бути причетними до шахрайської схеми.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Києва повідомили про підозру двом зловмисникам, які ошукали пенсіонерів на суму понад 14 млн грн. Слідство встановило, що зловмисники ошукали п'ятьох громадян віком від 59 до 80 років – жителів Києва та мешканку Чернігівщини. Схема полягала в тому, що спочатку потерпілим телефонували нібито співробітники СБУ, які під психологічним тиском вимагали передати гроші на «перевірку» щодо можливого «фінансування країни-агресора».

Також столичні правоохоронці розшукали та повернули двом літнім киянкам кошти на загальну суму понад мільйон гривень, які у них видурили шахраї. Зловмисники видавали себе за працівників спецслужби та виманили гроші нібито для «перевірки». 

Теги: слідство Київ шахрайство гроші інтернет поліція

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