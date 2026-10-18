Масштабна пожежа на Волині: фахівці з'ясували, чи був витік аміаку

Результати замірів повітря не показали перевищення допустимих норм

На Волині після повторної російської атаки на приватне підприємство в Камінь-Каширському районі перевірено інформацію про можливий витік аміаку. Фахівці не виявили перевищення допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, унаслідок ворожого удару на підприємстві повторно виникла пожежа. Рятувальникам вдалося локалізувати займання, однак роботи з його повної ліквідації ще тривають. Через загрозу нових російських атак надзвичайники були змушені неодноразово призупиняти гасіння пожежі.

Фахівці провели заміри повітря за межами підприємства. Перевищення допустимих концентрацій небезпечних речовин не виявлено.

Небезпечних речовин у повітрі не виявлено фото: ДСНС

Після російського удару спалахнула масштабна пожежа фото: ДСНС

Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські дрони атакували промислове підприємство в селищі Маневичі Волинської області. Унаслідок влучання загорілися складське та виробниче приміщення. Через сильне задимлення голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк закликав жителів району Тридцятки тимчасово залишити домівки та перебратися до інших частин селища. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Внаслідок удару вночі 16 жовтня у Маневичах загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення. Місцева влада попереджала жителів про можливу загрозу викиду аміаку в атмосферу та рекомендувала зачинити вікна й двері, вимкнути вентиляцію і без нагальної потреби не виходити на вулицю.