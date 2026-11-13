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Рух вулицею Вишгородською буде обмежено 14 та 15 листопада (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух вулицею Вишгородською буде обмежено 14 та 15 листопада (схема)
Фахівці Подільського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
фото: Київвлада

Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов

На вихідних, 14 та 15 листопада, у Києві частково обмежуватимуть рух вулицею Вишгородською в Подільському районі. Фахівці Подільського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  «Київавтодор».

Фахівці Подільського ШЕУ поетапно ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Білицької до вулиці Мостицької в обох напрямках.

«Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов, – йдеться у повідомленні.

Схема обмеження руху вулицею Вишгородською
Схема обмеження руху вулицею Вишгородською
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року. 

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського. 

Також до 30 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці. 
Причина обмежень – аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів – від будинку № 54 на вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського.

Теги: Київ дороги ремонт

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