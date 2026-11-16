72 загиблих і четверо зниклих безвісти: у Комишувасі завершено пошукову операцію

Рятувальники та поліцейські два тижні розбирали завали під загрозою російських атак. За цей час окупанти 11 разів обстріляли селище, зокрема дев'ять разів – безпосередньо місце проведення робіт

У Комишувасі Запорізької області завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару 2 листопада. Внаслідок атаки загинули 72 людини, ще четверо залишаються зниклими безвісти. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, пише «Главком».

За його словами, пошукові роботи тривали два тижні в умовах постійної загрози повторних російських ударів. За цей час окупанти 11 разів обстріляли селище, причому дев'ять атак припали безпосередньо на місце, де працювали рятувальники та поліцейські.

Унаслідок цих обстрілів поранення дістали троє поліцейських і четверо рятувальників. Також була пошкоджена спеціальна техніка.

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Наслідки атаки по селищу фото: ДСНС, поліція

Для розбору завалів і пошуку тіл загиблих залучали інженерну техніку та кінологічні підрозділи. На місці безперервно працювали експерти, які провели десятки ДНК-досліджень. Попри завершення пошукової операції, доля чотирьох людей досі невідома.

Серед 72 загиблих – рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та Центру надання адміністративних послуг, комунальники й медики. Також жертвою атаки стала вчителька, яка щодня приходила до укриття, щоб проводити онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади.

Ще четверо людей, яких вдалося врятувати в перші години після обстрілу, залишаються в лікарні під наглядом медиків.

Вигівський подякував поліцейським, рятувальникам, волонтерам і військовим, які працювали на місці трагедії протягом двох тижнів. За його словами, пошуково-рятувальні роботи проводили за кілька кілометрів від лінії фронту та під постійною загрозою для життя.

Російська атака по Комишувасі сталася 2 листопада. Окупанти скинули дев'ять авіабомб на селище, зокрема на будівлю школи, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди. Глава держави наголосив, що окупанти знали про призначення будівлі та присутність там цивільних.