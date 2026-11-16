Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

72 загиблих і четверо зниклих безвісти: у Комишувасі завершено пошукову операцію

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
72 загиблих і четверо зниклих безвісти: у Комишувасі завершено пошукову операцію
Серед 72 загиблих – рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та Центру надання адміністративних послуг, комунальники й медики
фото: Національная поліція

Рятувальники та поліцейські два тижні розбирали завали під загрозою російських атак. За цей час окупанти 11 разів обстріляли селище, зокрема дев'ять разів – безпосередньо місце проведення робіт

У Комишувасі Запорізької області завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару 2 листопада. Внаслідок атаки загинули 72 людини, ще четверо залишаються зниклими безвісти. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, пише «Главком».

За його словами, пошукові роботи тривали два тижні в умовах постійної загрози повторних російських ударів. За цей час окупанти 11 разів обстріляли селище, причому дев'ять атак припали безпосередньо на місце, де працювали рятувальники та поліцейські.

Унаслідок цих обстрілів поранення дістали троє поліцейських і четверо рятувальників. Також була пошкоджена спеціальна техніка.

5 фото
На весь екран
Наслідки атаки по селищу
фото: ДСНС, поліція

Для розбору завалів і пошуку тіл загиблих залучали інженерну техніку та кінологічні підрозділи. На місці безперервно працювали експерти, які провели десятки ДНК-досліджень. Попри завершення пошукової операції, доля чотирьох людей досі невідома.

Серед 72 загиблих – рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та Центру надання адміністративних послуг, комунальники й медики. Також жертвою атаки стала вчителька, яка щодня приходила до укриття, щоб проводити онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади.

Ще четверо людей, яких вдалося врятувати в перші години після обстрілу, залишаються в лікарні під наглядом медиків.

Вигівський подякував поліцейським, рятувальникам, волонтерам і військовим, які працювали на місці трагедії протягом двох тижнів. За його словами, пошуково-рятувальні роботи проводили за кілька кілометрів від лінії фронту та під постійною загрозою для життя.

Російська атака по Комишувасі сталася 2 листопада. Окупанти скинули дев'ять авіабомб на селище, зокрема на будівлю школи, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди. Глава держави наголосив, що окупанти знали про призначення будівлі та присутність там цивільних.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя війна обстріл рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від мешканців надійшло 471 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла й автівок
Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя
Вчора, 07:25
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі
Іран поставив США перед вибором: угода за два дні або «пекло»
8 листопада, 23:24
Кирило Буданов розповів про очікувану стратегію Росії щодо України цієї зими
Буданов: Україна переживе зиму, попри плани Росії
8 листопада, 14:24
Стахів записав відео у цивільному одязі
Скандальний львівський активіст Остап Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру
5 листопада, 16:29
Наслідки російської атаки на селище Комишуваха
Удар по Комишувасі: родини загиблих і поранені отримають фінансову допомогу
4 листопада, 09:59
Рятувальникам довелося відтягувати вбитого горем батька з місця трагедії
Моторошні кадри з Чернігова: батько кричить від розпачу біля загиблої доньки
29 жовтня, 13:32
Лівий берег Києва зранку 27 жовтня стоїть у заторах
Через закриття Південного мосту на лівому березі Києва утворилися шалені затори (відео)
27 жовтня, 09:47
Перед зустріччю Віткофф заявив, що сподівається обговорити відновлення тристоронніх переговорів
Пєсков озвучив підсумки зустрічі Путіна з Віткоффом
21 жовтня, 16:13
Бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відео безпосередньо з Малокатеринівки
ЗСУ передали привіт Герасимову із «захопленої» росіянами Малокатеринівки на Запоріжжі
18 жовтня, 17:49

Події в Україні

У Харкові введено спеціальні графіки аварійних відключень світла
У Харкові введено спеціальні графіки аварійних відключень світла
Атака на Кримський міст, переговори України, США та Європи і повернення Ольги Харлан: головне за день 16 листопада
Атака на Кримський міст, переговори України, США та Європи і повернення Ольги Харлан: головне за день 16 листопада
Коломойського вперше за два тижні доправили до суду: бізнесмен заявив про вигаданий замах, а заставу збільшили
Коломойського вперше за два тижні доправили до суду: бізнесмен заявив про вигаданий замах, а заставу збільшили
Кушнер назвав три ключові умови миру для України та розкрив деталі переговорів
Кушнер назвав три ключові умови миру для України та розкрив деталі переговорів
72 загиблих і четверо зниклих безвісти: у Комишувасі завершено пошукову операцію
72 загиблих і четверо зниклих безвісти: у Комишувасі завершено пошукову операцію
Росіяни втретє за день ударили по заводу «Олейна» у Дніпрі: пошкоджено 10 багатоповерхівок, двоє загиблих
Росіяни втретє за день ударили по заводу «Олейна» у Дніпрі: пошкоджено 10 багатоповерхівок, двоє загиблих

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві 13-та повітряна тривога від початку доби тривала 26 хвилин
Сьогодні, 19:03
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua