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СБУ зірвала плани Росії паралізувати логістику на Київщині

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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СБУ зірвала плани Росії паралізувати логістику на Київщині
Юнака, за даними СБУ, змусили підпалити вантажівки місцевої логістичної компанії
фото: СБУ

Російські спецслужби завербували двох неповнолітніх через фейкові акаунти

Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб паралізувати логістику на Київщині, залучивши до диверсії двох неповнолітніх. Одного з них, 17-річного місцевого жителя, правоохоронці затримали після підпалу кількох вантажівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

За даними СБУ, російські куратори планували пошкодити транспорт місцевої логістичної компанії та тимчасово заблокувати рух вантажівок. Для цього вони окремо завербували двох підлітків.

Російські спецслужби діяли через Telegram. Спочатку вони знайомилися з неповнолітніми за допомогою фейкових акаунтів дівчат, які використовували для встановлення довіри.

Обладнання, знайдене у підлітків, під час затримання
Обладнання, знайдене у підлітків, під час затримання
фото: СБУ

Після спілкування з підлітками до них виходив чоловік, який представлявся співробітником СБУ. Він заявляв, що їхніх «знайомих» нібито затримали за державну зраду, а самим хлопцям загрожує відповідальність як співучасникам.

Після цього російський куратор пропонував їм нібито «допомогти слідству». Насправді підліткам давали завдання на користь російських спецслужб.

17-річного юнака, за даними СБУ, змусили підпалити вантажівки місцевої логістичної компанії. Він встиг підпалити кілька транспортних засобів і намагався знищити інші, після чого його затримали правоохоронці.

Переписка, знайдена в телефоні одного із затриманих
Переписка, знайдена в телефоні одного із затриманих
фото: СБУ

Іншому, 16-річному підлітку, росіяни доручили придбати пакунок шурупів, заховати його у визначеному місці та передати координати схрону куратору. Після цього інший неповнолітній мав забрати пакунок і розсипати шурупи на дорозі, щоб тимчасово заблокувати рух вантажного транспорту.

Таким чином російські спецслужби намагалися одночасно завдати шкоди транспортній інфраструктурі та ускладнити роботу логістичної компанії.

Слідчі СБУ повідомили 17-річному фігуранту про підозру у замаху на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вербування неповнолітніх та організації диверсії.

Варто нагадати, киянин зняв на відео роботу української протиповітряної оборони та поширив запис у Telegram. Служба безпеки України затримала чоловіка та повідомила йому про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Сил оборони.

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Теги: ФСБ СБУ війна Україна Київщина

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