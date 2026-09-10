На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів – ЗМІ

У районі Гостомеля видно великий осередок займання, причини пожежі наразі встановлюють

У районі Гостомеля Київської області спалахнула масштабна пожежа. Перед цим Росія здійснила масовану атаку дронами по Україні, однак наразі невідомо, чи пов'язане займання безпосередньо з атакою. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише «Главком».

Пожежа в районі Гостомеля фото: соцмережі

На оприлюднених кадрах видно великий стовп вогню та диму. Пожежа має значні масштаби. Інформації про можливі влучання, постраждалих або руйнування на цю мить немає. Причини займання та його наслідки уточнюються.

Напередодні російські війська знову активно використовували для ударів по Україні дрони, зокрема реактивні безпілотники.

Російські дрони атакували Київ ввечері 10 вересня. В Оболонському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено двоповерхову офісну будівлю. За попередньою інформацією, внаслідок падіння безпілотника у будівлі пошкоджено вікна та окремі конструкції. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також у Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в покрівлю чотириповерхового бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце. Також мер міста повідомив, що в Оболонському районі дрон влучив в складську будівлю. На місці атаки вирує пожежа.