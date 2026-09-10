Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів – ЗМІ
Наразі невідомо, чи пов'язане займання безпосередньо з атакою
фото: соцмережі

У районі Гостомеля видно великий осередок займання, причини пожежі наразі встановлюють

У районі Гостомеля Київської області спалахнула масштабна пожежа. Перед цим Росія здійснила масовану атаку дронами по Україні, однак наразі невідомо, чи пов'язане займання безпосередньо з атакою. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише «Главком».

Пожежа в районі Гостомеля
Пожежа в районі Гостомеля
фото: соцмережі

На оприлюднених кадрах видно великий стовп вогню та диму. Пожежа має значні масштаби. Інформації про можливі влучання, постраждалих або руйнування на цю мить немає. Причини займання та його наслідки уточнюються.

Напередодні російські війська знову активно використовували для ударів по Україні дрони, зокрема реактивні безпілотники.

Російські дрони атакували Київ ввечері 10 вересня. В Оболонському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено двоповерхову офісну будівлю. За попередньою інформацією, внаслідок падіння безпілотника у будівлі пошкоджено вікна та окремі конструкції. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Також у Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в покрівлю чотириповерхового бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце. Також мер міста повідомив, що в Оболонському районі дрон влучив в складську будівлю. На місці атаки вирує пожежа.

Читайте також:

Теги: пожежа обстріл Київщина дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
Удар по АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)
Атака на АЗС у столиці: двоє людей загинули від отриманих травм
Атака на АЗС у столиці: двоє людей загинули від отриманих травм
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Вибухи у Києві: працює ППО, є влучання в АЗС у двох районах (оновлено)
Вибухи у Києві: працює ППО, є влучання в АЗС у двох районах (оновлено)
Під час російської атаки на Київ загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії
Під час російської атаки на Київ загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії
Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт
Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua