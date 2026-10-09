Ворожий удар по складах на Бучанщині: під завалами може перебувати жінка (фото)
Внаслідок обстрілу постраждали троє людей
У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки зазнали руйнувань складські приміщення. На місці влучання спалахнула пожежа, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київської області.
Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Одну особу госпіталізували до лікарні, ще двом медики надали допомогу безпосередньо на місці події.
Крім того, рятувальники продовжують шукати ще одну жінку. За попередніми даними, вона може перебувати під завалами зруйнованих конструкцій, зв'язок із нею наразі відсутній.
На місці події працюють психологи ДСНС, які надають необхідну підтримку рідним постраждалих та співробітникам підприємства.
Наразі пожежу, що виникла внаслідок удару, вже локалізовано. Фахівці ДСНС продовжують ліквідацію наслідків ворожого обстрілу та розбір завалів.
Нагадаємо, російський безпілотник атакував територію закладу освіти у Святопетрівському Бучанського району Київської області. Внаслідок удару пошкоджено приватний дитячий садочок та близько десяти будинків на території житлового комплексу «Петрівський квартал».
Коментарі — 0