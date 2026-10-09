Ворожий удар по складах на Бучанщині: під завалами може перебувати жінка (фото)

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки зазнали руйнувань складські приміщення. На місці влучання спалахнула пожежа, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київської області.

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Одну особу госпіталізували до лікарні, ще двом медики надали допомогу безпосередньо на місці події.

Пожежа у складському приміщенні фото: ДСНС Києва

Крім того, рятувальники продовжують шукати ще одну жінку. За попередніми даними, вона може перебувати під завалами зруйнованих конструкцій, зв'язок із нею наразі відсутній.

Вогонь охопив приміщення фото: ДСНС Київщини

На місці події працюють психологи ДСНС, які надають необхідну підтримку рідним постраждалих та співробітникам підприємства.

Знищений товар і обладнання внаслідок атаки фото: ДСНС Київщини

Знищена пожежею продукція складу фото: ДСНС Київщини

Приміщення складу фото: ДСНС Київщини

Наразі пожежу, що виникла внаслідок удару, вже локалізовано. Фахівці ДСНС продовжують ліквідацію наслідків ворожого обстрілу та розбір завалів.

Нагадаємо, російський безпілотник атакував територію закладу освіти у Святопетрівському Бучанського району Київської області. Внаслідок удару пошкоджено приватний дитячий садочок та близько десяти будинків на території житлового комплексу «Петрівський квартал».