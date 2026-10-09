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Ворожий удар по складах на Бучанщині: під завалами може перебувати жінка (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ворожий удар по складах на Бучанщині: під завалами може перебувати жінка (фото)
Рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок дронової атаки
фото: ДСНС Київщини

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки зазнали руйнувань складські приміщення. На місці влучання спалахнула пожежа, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київської області.

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Одну особу госпіталізували до лікарні, ще двом медики надали допомогу безпосередньо на місці події.

Пожежа у складському приміщенні
Пожежа у складському приміщенні
фото: ДСНС Києва

Крім того, рятувальники продовжують шукати ще одну жінку. За попередніми даними, вона може перебувати під завалами зруйнованих конструкцій, зв'язок із нею наразі відсутній.

Вогонь охопив приміщення
Вогонь охопив приміщення
фото: ДСНС Київщини

На місці події працюють психологи ДСНС, які надають необхідну підтримку рідним постраждалих та співробітникам підприємства.

Знищений товар і обладнання внаслідок атаки
Знищений товар і обладнання внаслідок атаки
фото: ДСНС Київщини
Знищена пожежею продукція складу
Знищена пожежею продукція складу
фото: ДСНС Київщини
Приміщення складу
Приміщення складу
фото: ДСНС Київщини

Наразі пожежу, що виникла внаслідок удару, вже локалізовано. Фахівці ДСНС продовжують ліквідацію наслідків ворожого обстрілу та розбір завалів. 

Нагадаємо, російський безпілотник атакував територію закладу освіти у Святопетрівському Бучанського району Київської області. Внаслідок удару пошкоджено приватний дитячий садочок та близько десяти будинків на території житлового комплексу «Петрівський квартал». 

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Теги: пожежа рятувальники Київщина обстріл жінка

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