Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві пролунав потужний вибух: є влучання в офісні будівлі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У Києві пролунав потужний вибух: є влучання в офісні будівлі
Попередньо, повторне влучання в п'ятиповерхову офісну будівлю
фото6 соцмережі

Столиця перебувала під атакою російських безпілотників, про наслідки удару поки офіційно не повідомляли

У Києві під час атаки російських безпілотників пролунав потужний вибух. Після цього над містом здійнявся великий стовп чорного диму, пише «Главком».

Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що за попередньою інформацією, у Подільському районі влучання БпЛА по офісній будівлі.

Мер міста Віталій Кличко також повідомив, що було повторне влучання в п'ятиповерхову офісну будівлю, яке сьогодні вдень вже атакували окупанти. Внаслідок повторного влучання, сталося також загоряння в складській будівлі поруч. Екстрені служби на місці.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Інформація про постраждалих, руйнування чи пожежу наразі уточнюється.

Варто нагадати, що унаслідок російської атаки по заправних станціях у Дніпровському та Оболонському районах столиці постраждали троє людей, зокрема рятувальник.

За даними ДСНС, на обох об'єктах виникли пожежі. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, унаслідок чого травм зазнав столичний рятувальник. Крім того, в Оболонському районі через падіння уламків безпілотника пошкоджено припаркований автомобіль.

Читайте також:

Теги: Київ війна обстріл АЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трагедія у Кривому Розі, кадрові рішення щодо Sense Bank. Головне за 21 серпня 2026
Трагедія у Кривому Розі, кадрові рішення щодо Sense Bank. Головне за 21 серпня 2026
21 серпня, 21:42
Розробники також працюють над системою автономного наведення
ЗСУ випробовують дрон зі швидкістю 600 км/год для знищення реактивних «Шахедів»
27 серпня, 16:52
Голова ФДМУ Дмитро Наталуха має у штаті чотирьох заступників і керівника апарату
Голова Фонду держмайна призначить заступником очільника свого благодійного фонду
12 серпня, 09:22
Війна з Іраном зайшла у глухий кут
Трамп не зміг змусити Іран капітулювати та накинувся на союзників – WP
21 серпня, 13:41
Першокласники матимуть додаткові канікули з 15 до 21 лютого 2027 року 
Школи Києва отримали рекомендований розклад канікул на 2026/2027 рік
21 серпня, 15:29
Порушника затримали і передали співробітникам Державного бюро розслідувань
Військовий з трофейним автоматом погрожував перехожому в Києві: деталі затримання
3 вересня, 12:20
Нарада Зеленського з переговорною групою, удари по Україні. Головне за 7 вересня 2026
Нарада Зеленського з переговорною групою, удари по Україні. Головне за 7 вересня 2026
7 вересня, 21:18
Флеш вважає, що системи перехоплення необхідно вже зараз адаптувати до нових реалій
Флеш попередив про нову технологію в російських дронах, яка ускладнить їх виявлення
9 вересня, 17:39
У Києві сьома за день повітряна тривога тривала 28 хвилин
У Києві сьома за день повітряна тривога тривала 28 хвилин
10 вересня, 21:28

Новини

У Києві втретє за добу оголошено повітряну тривогу
У Києві втретє за добу оголошено повітряну тривогу
Російські дрони атакували п'ять районів Київщини
Російські дрони атакували п'ять районів Київщини
У Києві відкриється виставка Анатолія Криволапа з картинами, які раніше були невідомі публіці
У Києві відкриється виставка Анатолія Криволапа з картинами, які раніше були невідомі публіці
У Києві 12-13 вересня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 12-13 вересня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
П'ята за добу повітряна тривогу у Києві тривала більше години
П'ята за добу повітряна тривогу у Києві тривала більше години
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Києва до Волині
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Києва до Волині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua