У Києві пролунав потужний вибух: є влучання в офісні будівлі

Столиця перебувала під атакою російських безпілотників, про наслідки удару поки офіційно не повідомляли

У Києві під час атаки російських безпілотників пролунав потужний вибух. Після цього над містом здійнявся великий стовп чорного диму, пише «Главком».

Згодом Київська міська військова адміністрація повідомила, що за попередньою інформацією, у Подільському районі влучання БпЛА по офісній будівлі.

Мер міста Віталій Кличко також повідомив, що було повторне влучання в п'ятиповерхову офісну будівлю, яке сьогодні вдень вже атакували окупанти. Внаслідок повторного влучання, сталося також загоряння в складській будівлі поруч. Екстрені служби на місці.

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Інформація про постраждалих, руйнування чи пожежу наразі уточнюється.

Варто нагадати, що унаслідок російської атаки по заправних станціях у Дніпровському та Оболонському районах столиці постраждали троє людей, зокрема рятувальник.

За даними ДСНС, на обох об'єктах виникли пожежі. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, унаслідок чого травм зазнав столичний рятувальник. Крім того, в Оболонському районі через падіння уламків безпілотника пошкоджено припаркований автомобіль.