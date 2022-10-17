Атаки дронами: під посольством Ірану у Києві провели акцію протесту

Мітингувальники вимагали припинити продаж Росії дронів-камікадзе «Shahed-136»

Під посольством Ірану у Києві організували акцію протесту проти передачі Росії зброї, зокрема дронів-камікадзе, які російські окупанти активно використовують на війні проти України. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

Протестувальники вийшли під будівлю посольства із плакатами: «Зупиніть терор», «Припиніть вбивати нас», «Іран підтримує тероризм» тощо.

Мітингувальники принесли під посольство розбиту цеглу зі зруйнованих іранськими дронами будинків у столиці та дитячі іграшки, в пам'ять про жертв атак іранськими дронами, які потім залили червоною фарбою.

Як зазначається, під час протесту учасники акції увімкнули звук дрона-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.











