Голова Черкаської ОВА повідомив про високу ймовірність атаки дронів по області

В області працюють сили протиповітряної оборони

Сьогодні, 17 жовтня, під час вечірньої повітряної тривоги у Черкаській області пролунали вибухи. Про це повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

Він зазначив, що в області працюють сили протиповітряної оборони. «Убезпечтеся! Висока ймовірність атаки дронами. В області працюють сили ППО», – написав Табурець.

Як повідомлялося, після оголошення повітряної тривоги у Києві та області сьогодні ввечері, жителі Київщини чули звуки вибухів. Наразі в області працює протиповітряна оборона.

Нагадаємо, близько 19:10 у Києві та області пролунав сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.