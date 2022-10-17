Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Звільнення українок з полону та атака дронів. П'ять головних новин дня 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Звільнення українок з полону та атака дронів. П'ять головних новин дня 
Триває 336 доба війни 
фото: ДСНС України

«Главком» зібрав важливі події, які сталися 17 жовтня 

Сьогодні, у понедалок, 17 жовтня, триває 236 доба повномасштабної війни з РФ. Цього дня українці раділи хорошим новинам від наших виробників зброї та сумували через атаку рашистів дронами-камікадзе. «Главком» зібрав важливі події, які сталися сьогодні, 17 жовтня.

Масована атака безпілотників на Україну

Сьогодні, 17 жовтня, вранці Росія атакувала Київ. Перші вибухи у Києві прогриміли на світанку, невдовзі після оголошення повітряної тривоги. З-під завалів зруйнованого, внаслідок атаки російських дронів, будинку у Шевченківському районі Києва рятувальники дістали четвертого загиблого. Остаточна кількість тих, які залишаються під завалами, невідома.

Крім того, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. 

За даними МВС, загалом за ранок 17 жовтня війська РФ запустили по Україні 42 дрони, з яких 36 було збито. Масована атака, яка планувалася на сьогодні, була зірвана.

А ввечері на Київщині знову пролунали вибухи. Наразі в області працює протиповітряна оборона.

Звільнення українок

Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні, 17 жовтня. Особливо емоційний та справді особливий, адже звільнили з полону 108 жінок. 

Із них 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. Із них: 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, вісім – Найгвардії, включно з двома із «Азову», п'ятеро – державної спеціальної служби транспорту, чотири ДПСУ та 12 цивільних. 

Звільнення українок з полону та атака дронів. П'ять головних новин дня  фото 1

ЗСУ на півдні готуються звільняти Херсон

Наші захисники на Херсонщині методично знищують боєкомплекти, штаби та шляхи постачання противника. Як прогнозує офіцер Руху Опору «Вільна Україна» Нестор Воля, незабаром місто буде оточене. Росіяни мають проблеми з постачанням боєкомплектів, їжі та забезпечення. До зими вони не готові, моральний стан російських військ падає.

Звільнення українок з полону та атака дронів. П'ять головних новин дня  фото 2

Хороші новини від «Укроборонпрому»   

Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що завершує розробку нового виду озброєння. Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо розробку.

Падіння військового літака в Росії

Звільнення українок з полону та атака дронів. П'ять головних новин дня  фото 3

У російському місті Єйськ Краснодарського краю сьогодні ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак. Місцеві жителі повідомляють, що на дев'ятиповерхівку, пілот катапультувався.

Наразі офіційних коментарів російської влади немає, точна кількість загиблих теж невідома. У міноборони РФ уточнили, що на місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака. Згодом російське МНС повідомило, що дві людини загинули, 15 госпіталізовано. Через падіння літака пожежею охоплено з першого по дев'ятий поверх житлового будинку, евакуйовано приблизно 100 осіб.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Читайте також:

Теги: українці рятувальники росіяни росія будинок ЗСУ Генштаб місто Україна ворог населення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд, – Зеленський
ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд. Зеленський про успіхи на фронті
Вчора, 22:55
ЗСУ на півдні знищили зенітно-ракетний комплекс «Тор»
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили ворожий «Тор» і пів сотні військових
Сьогодні, 03:53
Наші захисники зірвали плани ворога 
Масована атака дронами-камікадзе провалилася: ЗСУ збили 36 безпілотників із 42 запущених 
Сьогодні, 16:42

Події в Україні

Звільнення українок з полону та атака дронів. П'ять головних новин дня 
Звільнення українок з полону та атака дронів. П'ять головних новин дня 
Голова Черкаської ОВА повідомив про високу ймовірність атаки дронів по області
Голова Черкаської ОВА повідомив про високу ймовірність атаки дронів по області
Офіцер спрогнозував хороші новини з Херсона
Офіцер спрогнозував хороші новини з Херсона
Знову в лісі стирчимо: окупант поскаржився на відступ із Херсонщини (аудіо)
Знову в лісі стирчимо: окупант поскаржився на відступ із Херсонщини (аудіо)
Україна провела обмін полоненими: звільнено 108 жінок (фото, відео) 
Україна провела обмін полоненими: звільнено 108 жінок (фото, відео) 
Зберігається небезпека атаки дронів-камікадзе з Білорусі – Генштаб
Зберігається небезпека атаки дронів-камікадзе з Білорусі – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Вибухи в Києві: перші деталі від Кличка
84K
Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel
65K
Соратник Зеленського розказав, від чого страждає Путін
64K
У Києві прогриміли потужні вибухи
39K
Банкова придумала, як помститися Путіну за обстріли інфраструктури України
29K
17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту