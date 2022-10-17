Звільнення українок з полону та атака дронів. П'ять головних новин дня 

«Главком» зібрав важливі події, які сталися 17 жовтня

Сьогодні, у понедалок, 17 жовтня, триває 236 доба повномасштабної війни з РФ. Цього дня українці раділи хорошим новинам від наших виробників зброї та сумували через атаку рашистів дронами-камікадзе. «Главком» зібрав важливі події, які сталися сьогодні, 17 жовтня.

Масована атака безпілотників на Україну

Сьогодні, 17 жовтня, вранці Росія атакувала Київ. Перші вибухи у Києві прогриміли на світанку, невдовзі після оголошення повітряної тривоги. З-під завалів зруйнованого, внаслідок атаки російських дронів, будинку у Шевченківському районі Києва рятувальники дістали четвертого загиблого. Остаточна кількість тих, які залишаються під завалами, невідома.

Крім того, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині.

За даними МВС, загалом за ранок 17 жовтня війська РФ запустили по Україні 42 дрони, з яких 36 було збито. Масована атака, яка планувалася на сьогодні, була зірвана.

А ввечері на Київщині знову пролунали вибухи. Наразі в області працює протиповітряна оборона.

Звільнення українок

Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні, 17 жовтня. Особливо емоційний та справді особливий, адже звільнили з полону 108 жінок.

Із них 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. Із них: 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, вісім – Найгвардії, включно з двома із «Азову», п'ятеро – державної спеціальної служби транспорту, чотири ДПСУ та 12 цивільних.

ЗСУ на півдні готуються звільняти Херсон

Наші захисники на Херсонщині методично знищують боєкомплекти, штаби та шляхи постачання противника. Як прогнозує офіцер Руху Опору «Вільна Україна» Нестор Воля, незабаром місто буде оточене. Росіяни мають проблеми з постачанням боєкомплектів, їжі та забезпечення. До зими вони не готові, моральний стан російських військ падає.

Хороші новини від «Укроборонпрому»

Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що завершує розробку нового виду озброєння. Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо розробку.

Падіння військового літака в Росії

У російському місті Єйськ Краснодарського краю сьогодні ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак. Місцеві жителі повідомляють, що на дев'ятиповерхівку, пілот катапультувався.

Наразі офіційних коментарів російської влади немає, точна кількість загиблих теж невідома. У міноборони РФ уточнили, що на місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака. Згодом російське МНС повідомило, що дві людини загинули, 15 госпіталізовано. Через падіння літака пожежею охоплено з першого по дев'ятий поверх житлового будинку, евакуйовано приблизно 100 осіб.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.