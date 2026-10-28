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Аварія на вул. Семена Скляренка: водопостачання Куренівки відновлено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Аварія на вул. Семена Скляренка: водопостачання Куренівки відновлено
Аварійно-відновлювальні роботи на водопроводі
фото: соцмережі

Попри успішне усунення аварії на водопроводі, на локації продовжують діяти тимчасові транспортні обмеження

У Києві фахівці завершили аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Семена Скляренка. Тиск у водопровідній мережі відновлено, і водопостачання житлового масиву Куренівка наразі здійснюється у штатному режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ПрАТ «АК «Київводоканал».

Попри успішне усунення аварії на водопроводі, на локації продовжують діяти тимчасові транспортні обмеження. Рух автомобільного транспорту залишається частково обмеженим однією смугою в напрямку вулиці Куренівської.

«Київводоканал» завершив аварійно-відновлювальні роботи на вул. Семена Скляренка
«Київводоканал» завершив аварійно-відновлювальні роботи на вул. Семена Скляренка
інфографіка: «Київводоканал»

На цій ділянці дорожники та комунальники переходять до наступного етапу – відновлення асфальтобетонного покриття після розриття місця пошкодження водопроводу.

Водіїв закликають враховувати тимчасові обмеження руху та заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням можливих ускладнень на цій ділянці.

Нагадаємо, 22 жовтня мешканці столичної Оболоні стали свідками вкрай нетипової комунальної аварії: біля одного з житлових будинків  вода струменем текла просто з електроопори.

До слова, 16 жовтня у Києві офіційно розпочався опалювальний сезон. За словами мера столиці ВІталія Кличка, старт опалювального сезону відбувається в екстремальних умовах через постійні російські обстріли інфраструктури.

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Теги: Київводоканал водопостачання обмеження

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