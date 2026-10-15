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Після атаки РФ Луцьк залишився без води, є перебої зі світлом

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після атаки РФ Луцьк залишився без води, є перебої зі світлом
Після російського удару у частині Луцька зникло світло
фото: glavcom.ua

Після вибуху в обласному центрі Волині виникли перебої з електро- та водопостачанням

Увечері 15 жовтня російські війська атакували Луцьк реактивним безпілотником. Унаслідок удару все місто залишилося без водопостачання, а приблизно третина – без електроенергії. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Вибух у Луцьку пролунав орієнтовно о 20:20. Одразу після цього в місті почалися перебої з електропостачанням та зникла вода. Станом на 21:00 водопостачання відсутнє в усьому місті, тоді як електроенергії немає приблизно у третині Луцька.

Повітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 19:20. Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Луцька з Рівненської та Хмельницької областей. О 20:54 у Луцькому районі знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників. Вона тривала до 21:07.

Інформація про наслідки атаки уточнюється. Місцева влада наразі не робили заяв про ситуацію.

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Нагадаємо, 14 жовтня Луцьк атакував російський реактивний шахед. Унаслідок удару по цивільній інфраструктурі загинули шестеро людей, ще 13 дістали поранення, серед них дитина. Значних руйнувань зазнала гуртівня європейських товарів «ЄвроГурт», також було пошкоджено житловий будинок. 

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію. Він наголосив, що Москва продовжує атакувати українські міста попри заклики США до припинення ударів, тому для зупинення російської агресії необхідні конкретні дії та збільшення оборонної підтримки України.

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Теги: вода обстріл електроенергія Волинська область Луцьк водопостачання

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