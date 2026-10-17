Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак за час війни: які наслідки

Унаслідок російського удару постраждали шестеро людей

Вінницька область 17 жовтня зазнала однієї з наймасованіших російських атак від початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок ударів постраждали шестеро людей, одна з яких перебуває в реанімації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Вінницької обласної військової адміністрації Наталю Заболотну.

Протягом останньої доби сили протиповітряної оборони збили над регіоном 24 російські безпілотники. Водночас внаслідок атаки зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Загалом постраждали шестеро людей.

Один із постраждалих перебуває в реанімації у важкому, але стабільному стані. Стан трьох людей медики оцінюють як середньої тяжкості, ще двоє зазнали легких травм. Усім медики надають необхідну допомогу.

Наразі енергетики та комунальні служби працюють над відновленням електро- й водопостачання. Об'єкти критичної інфраструктури забезпечені резервним живленням. Наталя Заболотна також закликала жителів області після відновлення електропостачання вмикати електроприлади поступово, щоб уникнути перевантаження мережі.

На місцях влучань відразу розпочали роботу бійці відділення тактичної підтримки (TacTeam) патрульної поліції Вінницької області. Вони надали постраждалим домедичну допомогу та передали їх медикам. Водночас екіпажі патрульної поліції забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту й охороняли місця російських ударів.

🔴 Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки безпілотників на Вінницю 🚨 Патрульні з перших хвилин працювали на місцях влучань, надавали постраждалим домедичну допомогу та передавали їх медикам. https://t.co/wnAgT8m0yu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 17 жовтня було пошкоджено одну з електричних підстанцій, що спричинило масштабне знеструмлення Вінниці. Аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків удару. Енергетики поступово відновлюють подачу електроенергії, однак обсяг необхідних робіт залишається значним.

Як повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, попри знеструмлення, об'єкти критичної інфраструктури забезпечують роботу за допомогою резервного живлення. Через відсутність електроенергії у місті призупинено рух трамваїв і тролейбусів. Натомість для перевезення пасажирів на маршрути виведуть додаткові автобуси та маршрутки. У разі перебоїв з інтернетом мер закликав вінничан стежити за повідомленнями на радіо «Місто над Бугом», яке мовить на частоті 101,8 FM.