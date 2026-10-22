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Україна може отримати нові можливості для ударів по РФ. Конгресмени звернулися до Трампа та Маска

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Україна може отримати нові можливості для ударів по РФ. Конгресмени звернулися до Трампа та Маска
Конгресмен Джо Вілсон закликав розширити можливості використання Starlink для українських військових
фото: Новини Live

23 американські законодавці закликали дозволити Україні використовувати Starlink для ураження російських ракетних установок

Група з 23 членів Палати представників Конгресу США звернулася до президента Дональда Трампа із закликом домогтися від Ілона Маска дозволу на використання системи Starlink для ударів по російських ракетних установках на території РФ. Ініціативу підтримали представники обох партій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

Лист підписали 16 демократів і сім республіканців. Законодавці наголосили, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності припинити війну, тому Україна повинна мати можливість знищувати засоби, якими Росія атакує її територію.

«Ми пишемо, щоб закликати вас попросити Ілона Маска дозволити Україні використовувати супутникову інтернет-систему Starlink для полювання на ракетні установки всередині Росії. За допомогою одного телефонного дзвінка ви могли б як врятувати життя, так і дати Володимиру Путіну більше стимулів для переговорів», – ідеться у зверненні.

Конгресмени також використали порівняння з лучником, аби пояснити необхідність ударів по місцях запуску російських ракет.

«Якщо Україна не може надійно перехоплювати російські стріли, вона повинна мати можливість стріляти в лучника», – зазначили автори документа.

Серед республіканців, які підтримали звернення, – Джо Вілсон, Браян Фіцпатрік, Дон Бейкон, Макс Міллер, Карлос Хіменес, Джефф Герд та Енді Гарріс.

Конгресмен Джо Вілсон також публічно підтримав ініціативу.

«Україна повинна мати змогу захищати себе, свій народ і Захід! Найкращий спосіб досягти цього – знищити здатність Росії здійснювати свої терористичні атаки», – заявив він.

Що відбувається зі Starlink в Україні

Звернення конгресменів з'явилося на тлі обмежень супутникового зв'язку для українських військових. У середині жовтня стало відомо про перебої в роботі Starshield – військової системи, створеної на основі технологій Starlink.

Обмеження вплинули на роботу окремих українських безпілотників, зокрема під час руху на високій швидкості. Це ускладнило виконання бойових завдань.

За даними The Wall Street Journal, рішення про уповільнення роботи військової версії супутникового зв'язку ухвалив Ілон Маск. Водночас офіційно відповідального за запровадження обмежень не встановлено, а представники американської адміністрації заперечували свою причетність.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що умови використання Starlink визначають компанія SpaceX та її керівництво, а не Білий дім.

Що раніше повідомлялося про обмеження Starlink

Нагадаємо, 14 жовтня «Главком» повідомив про запровадження обмежень Starshield для українських військових. За даними джерел у Міністерстві оборони України, термінали втрачали зв'язок, коли швидкість їхнього руху перевищувала встановлений поріг. Українські підрозділи не отримали попередження про зміни.

Згодом стало відомо про часткове відновлення роботи системи. Як писав «Главком» 15 жовтня, військові знову могли використовувати термінали під час руху, хоча причини попередніх перебоїв залишалися нез'ясованими.

Крім того, 20 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про очікувані терміни відновлення роботи Starlink після переговорів з американською стороною. Українська влада продовжила домагатися усунення обмежень, які впливають на обороноздатність країни.

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Теги: обмеження SpaceX Ілон Маск Україна Володимир Зеленський інтернет путін

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