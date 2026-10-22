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Південний міст у Києві повністю перекрито в обох напрямках

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Південний міст у Києві повністю перекрито в обох напрямках
У Києві внаслідок нічного масованого обстрілу 22 жовтня є пошкодження на Південному мосту
фото: bigkyiv.com.ua

Водіїв та пасажирів громадського транспорту закликають враховувати цю інформацію під час планування поїздок столицею

У Києві сьогодні, 22 жовтня, повністю перекрили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках у зв’язку з проведенням безпекових заходів. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує «Главком».

Рішенню про повне перекриття передувала масована ракетна атака ворога на столицю, під час якої було пошкоджено елементи транспортної та залізничної інфраструктури міста.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що унаслідок російського обстрілу зазнала руйнувань частина інфраструктури метрополітену, яка розташована на Південному мосту.

У КМВА повідомляли про обмеження руху Південним мостом лише в одному напрямку – з правого на лівий берег Дніпра.

Наразі Патрульна поліція повідомила про повне припинення руху мостовим переходом в обох напрямках задля безпеки громадян та проведення необхідних робіт.

Водіїв та пасажирів громадського транспорту закликають враховувати цю інформацію під час планування поїздок столицею та заздалегідь обирати альтернативні маршрути через інші мости. 

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей.  

Теги: обмеження міст Київ

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