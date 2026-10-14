Через обстріли на Печерську знижено тиск води: знеструмлено насосну станцію

Система водовідведення міста працює у штатному режимі

Унаслідок ворожих обстрілів сталося знеструмлення однієї з водопровідних насосних станцій столиці. Через це мешканці Печерського району можуть відчувати знижений тиск у водопровідній мережі або тимчасову відсутність води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».

Водночас у підприємстві зазначають, що система водовідведення міста працює у штатному режимі.

Наразі фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми та вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. Унаслідок цього загинули люди. За даними ДСНС, три людини загинули внаслідок російського обстрілу, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці. Зокрема, на місці ворожого удару по багатоповерхівці у Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 кв. м. Кількість постраждалих збільшується, люди продовжують звертатися по допомогу. Виявлені тіла двох загиблих людей.