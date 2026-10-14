Головна Київ Новини
search button user button menu button

Через обстріли на Печерську знижено тиск води: знеструмлено насосну станцію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Через обстріли на Печерську знижено тиск води: знеструмлено насосну станцію
Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працюють над відновленням водопостачання
фото: valeso.ua

Система водовідведення міста працює у штатному режимі

Унаслідок ворожих обстрілів сталося знеструмлення однієї з водопровідних насосних станцій столиці. Через це мешканці Печерського району можуть відчувати знижений тиск у водопровідній мережі або тимчасову відсутність води. Про це повідомляє  «Главком» із посиланням на «Київводоканал».

Водночас у підприємстві зазначають, що система водовідведення міста працює у штатному режимі.

Наразі фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми та вживають усіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільного водопостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. Унаслідок цього загинули люди. За даними ДСНС, три людини загинули внаслідок російського обстрілу, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці. Зокрема, на місці ворожого удару по багатоповерхівці у Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 кв. м. Кількість постраждалих збільшується, люди продовжують звертатися по допомогу. Виявлені тіла двох загиблих людей.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський дав доручення проконтролювати доступ мешканців до пошкоджених квартир
Зеленський розповів про масштаб руйнувань після удару по Прилуках
8 жовтня, 16:50
Рятувальники гасять пожежу після атаки дронів
Росіяни атакували логістичні склади у Бучанському районі (фото)
8 жовтня, 15:53
Наслідки російської атаки на Київ
Атака на Київ: спалахнула п'ятиповерхівка і приватний будинок, є загибла (оновлено)
7 жовтня, 20:43
Вологість повітря у Києві становить 77 %
Якість повітря у Києві 4 жовтня 2026 року
4 жовтня, 08:11
Діти та персонал школи біля входу в укриття на території закладу
Який вигляд має школа у Соломʼянському районі після атаки російських терористів (фото)
1 жовтня, 11:56
Готель «Бліндер» (1889 р.) на вул. Нижній Вал, 19–21
Чотири історичні будівлі Києва внесено до Держреєстру пам’яток України
28 вересня, 17:39
Охоплена вогнем будівля Національної академії наук України
«Я знав кожен куточок цієї будівлі». Залужний відреагував на російський удар по будівлі Академії наук
28 вересня, 15:40
Завдяки діям правоохоронців та рятувальників чоловіка вдалося відвести від небезпеки
У столиці поліцейські врятували чоловіка, який хотів стрибнути з даху п’ятиповерхівки
23 вересня, 18:07
Аварія сталася на Кільцевій дорозі близько 23:00 17вересня
У Києві 24-річна байкерка загинула, впавши на відбійник
18 вересня, 11:18

Новини

Масована атака на Київ: загинуло чотири людини, багато постраждалих (оновлено)
Масована атака на Київ: загинуло чотири людини, багато постраждалих (оновлено)
Через обстріли на Печерську знижено тиск води: знеструмлено насосну станцію
Через обстріли на Печерську знижено тиск води: знеструмлено насосну станцію
Рух електротранспорту у столиці відновлюється: які маршрути вже працюють (оновлено)
Рух електротранспорту у столиці відновлюється: які маршрути вже працюють (оновлено)
Незадекларована квартира, землі та готівка: що НАЗК знайшло у топменеджера «Антонова»
Незадекларована квартира, землі та готівка: що НАЗК знайшло у топменеджера «Антонова»
Якість повітря у Києві 14 жовтня 2026 року після масованого ракетного обстрілу
Якість повітря у Києві 14 жовтня 2026 року після масованого ракетного обстрілу
Аварійні відключення світла 14 жовтня 2026 року введено у п'яти районах Києва
Аварійні відключення світла 14 жовтня 2026 року введено у п'яти районах Києва

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
272K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
12 жовтня, 14:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua